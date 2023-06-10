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    • «Фильтр исправляет ошибки»: «Зенит» изобразил Месси в своей форме

    «Фильтр исправляет ошибки»: «Зенит» изобразил Месси в своей форме

    Англоязычный аккаунт «Зенита» в твиттере опубликовал пост про Лионеля Месси.

    В ролике аргентинец, позирующий в форме «Интер Майами», меняет клубную футболку на сине-бело-голубую.

    «Фильтр исправляет трансферные ошибки», – говорится в описании.

    Фото: скриншоты из твиттера «Зенита»

    • Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
    • Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +18575

      NewLife 1 минуту назад

      Только и остается такой херней заниматься, мозгов только на это хватает. Стыдно за Питер.

      0
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      Рейтинг: +1515

      Болотоход 5 минут назад

      Клоуны блеклоголубые!
      Опять все посмеялись с помойки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      Пингвины Антарктиды 7 минут назад

      За такие деньги Газпрома в Петербурге можно было Месси найти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2252

      jek718875 10 минут назад

      Кто это? Новичок? похож на известного футболиста, если это тот о ком я думаю, золотые медали можно вешать не начиная чемпионат

      0
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      Рейтинг: +10

      yuthgfutyitt 44 минуты назад

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      Рейтинг: +22816

      Persona_non_Grata 50 минут назад

      В данном случае "мечты сбываются" не сработает - "не быть вам владычицей морской", а скоро и возле своего "корыта" окажетесь - думаю еще пара лет у вас есть, ну а дальше - ... хватит, поцарствовали !)

      0
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      Рейтинг: +969

      Номэд 1 час назад

      Вроде месси в петерастии не был замечен, что ему тогда в лгбт-клубе делать?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4850

      fakeid > Номэд 1 час назад

      он в спортаг не собирался, насколько мне известно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      RedMaksim97 > fakeid 11 минут назад

      Этот чел не за Спартак более. При чём тут вообще Спартак? У тебя везде спартак мерещится?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +506

      НикКин 1 час назад

      А что было прикольно говно игрок в говно клубе )))))

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      Рейтинг: +5323

      Питерский князь 1 час назад

      Тогда уже и Зидана зовите. Всех старперов возьмем.
      :)))

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