«Фильтр исправляет ошибки»: «Зенит» изобразил Месси в своей форме

Только и остается такой херней заниматься, мозгов только на это хватает. Стыдно за Питер.
Англоязычный аккаунт «Зенита» в твиттере опубликовал пост про Лионеля Месси.
В ролике аргентинец, позирующий в форме «Интер Майами», меняет клубную футболку на сине-бело-голубую.
«Фильтр исправляет трансферные ошибки», – говорится в описании.
Фото: скриншоты из твиттера «Зенита»
- Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
- Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.