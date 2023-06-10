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    Месси не захотел оставаться в Европе из-за фанатов «ПСЖ»

    Стало известно, что подтолкнуло Лионеля Месси к переезду в МЛС.

    • Аргентинец перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
    • Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
    • Сообщалось, что у форварда были варианты продолжения карьеры в «Ньюкасле» и миланском «Интере».

    Как пишет Marca, Месси не захотел оставаться в Европе из-за фанатов «ПСЖ». Болельщики парижан в последние месяцы освистывали Лео, и он устал от постоянного давления.

    «Барселона» действительно хотела вернуть нападающего, и он был заинтересован в возвращении. Однако каталонцы из-за финансовых ограничений не могли сделать предложение сейчас, а ждать футболист не собирался.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1184

      Александр52 46 минут назад

      Первое, Бомбардир, задолбали ваши мотоциклы, светофоры и автобусы. Прекратите издеваться. Иначе уйдём. Второе, Лео сделал правильный выбор. Америка демократична, она любит футбол и свой и соккер. А вот Франция и Испания сгнили. Их национализм зашкаливает. Они мстительны и мелочны и болелы в том числе.

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