Первое, Бомбардир, задолбали ваши мотоциклы, светофоры и автобусы. Прекратите издеваться. Иначе уйдём. Второе, Лео сделал правильный выбор. Америка демократична, она любит футбол и свой и соккер. А вот Франция и Испания сгнили. Их национализм зашкаливает. Они мстительны и мелочны и болелы в том числе.
Стало известно, что подтолкнуло Лионеля Месси к переезду в МЛС.
- Аргентинец перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
- Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
- Сообщалось, что у форварда были варианты продолжения карьеры в «Ньюкасле» и миланском «Интере».
Как пишет Marca, Месси не захотел оставаться в Европе из-за фанатов «ПСЖ». Болельщики парижан в последние месяцы освистывали Лео, и он устал от постоянного давления.
«Барселона» действительно хотела вернуть нападающего, и он был заинтересован в возвращении. Однако каталонцы из-за финансовых ограничений не могли сделать предложение сейчас, а ждать футболист не собирался.