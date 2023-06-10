Стало известно, что подтолкнуло Лионеля Месси к переезду в МЛС.

Аргентинец перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.

Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.

Сообщалось, что у форварда были варианты продолжения карьеры в «Ньюкасле» и миланском «Интере».

Как пишет Marca, Месси не захотел оставаться в Европе из-за фанатов «ПСЖ». Болельщики парижан в последние месяцы освистывали Лео, и он устал от постоянного давления.

«Барселона» действительно хотела вернуть нападающего, и он был заинтересован в возвращении. Однако каталонцы из-за финансовых ограничений не могли сделать предложение сейчас, а ждать футболист не собирался.