Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ивич: «Завтра у «Краснодара» будет шанс изменить историю»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал пресс-конференцию перед кубковым суперфиналом против ЦСКА.

    «Это будет игра между двумя лучшими командами Fonbet Кубка России в этом сезоне. Мы заслужили быть здесь. Это был долгий путь до финала. Уверен, что обе команды будут биться за победу, оставят максимум на поле.

    Я надеюсь, что арбитры завтрашнего матча выполнят свою работу профессионально и на максимуме.

    До сегодняшнего дня у клуба не было больших трофеев. Мы знаем это. Завтра у нас есть шанс изменить историю. Мы усердно работали, чтобы оказаться в финале. Нас ждeт сложная игра, никаких подарков ждать не приходиться. В футболе надо биться за трофеи», – сказал серб.

    • Игра состоится завтра, 11 июня.
    • ЦСКА не брал Кубок с 2013 года.
    • Ивич в Краснодаре с зимы.

    Новости по теме
    Акинфеев высказался о предстоящем Суперфинале Fonbet Кубка России
    Экс-тренер «Краснодара» может возглавить «Лидс» или «Селтик»
    Канчельскис спрогнозировал сценарий Суперфинала Fonbet Кубка России 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 