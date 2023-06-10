Ивич: «Завтра у «Краснодара» будет шанс изменить историю»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал пресс-конференцию перед кубковым суперфиналом против ЦСКА.

«Это будет игра между двумя лучшими командами Fonbet Кубка России в этом сезоне. Мы заслужили быть здесь. Это был долгий путь до финала. Уверен, что обе команды будут биться за победу, оставят максимум на поле.

Я надеюсь, что арбитры завтрашнего матча выполнят свою работу профессионально и на максимуме.

До сегодняшнего дня у клуба не было больших трофеев. Мы знаем это. Завтра у нас есть шанс изменить историю. Мы усердно работали, чтобы оказаться в финале. Нас ждeт сложная игра, никаких подарков ждать не приходиться. В футболе надо биться за трофеи», – сказал серб.