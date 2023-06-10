Акинфеев высказался о предстоящем Суперфинале Fonbet Кубка России

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от Суперфинала Fonbet Кубка России против «Краснодара».

«Мы попали в Суперфинал, это здорово. Особенно с учeтом сложности всей сетки, переездов. Для меня это долгожданный финал.

Никто не должен сомневаться, что мы оставим все силы на поле. Некоторые говорят, что футбол несправедлив, но всe решают циферки на табло. Отдадим все силы.

Последний финал Кубка? Да, звeздный состав «Анжи», жаркий Грозный, удаление Понтуса – смешались кони, люди. Уходить смысла в тот финал нет, все финалы сложные.

Завтра новый финал, мы должны на поле умереть. Та команда это делала, даже вдесятером играя. Надеюсь, наше нынешнее поколение проникнется такими матчами. Антураж располагает», – сказал Акинфеев.