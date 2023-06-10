Канчельскис спрогнозировал сценарий Суперфинала Fonbet Кубка России

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от Суперфинала Fonbet Кубка России.
«В Кубке России не бывает явных фаворитов. Тем более «Краснодар» в последнее время здорово играет с ЦСКА.
Но у армейцев больше шансов. Мне кажется, они и победят.
Думаю, будет ничейный результат, а потом всe решится в серии пенальти», – сказал Канчельскис.
- ЦСКА и «Краснодар» встретятся в Суперфинале Fonbet Кубка России в воскресенье, 11 июня.
- Место проведения – «Лужники» (Москва).
- Начало матча – в 17:00 мск.
Источник: «Чемпионат»