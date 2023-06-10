Канчельскис спрогнозировал сценарий Суперфинала Fonbet Кубка России

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от Суперфинала Fonbet Кубка России.

«В Кубке России не бывает явных фаворитов. Тем более «Краснодар» в последнее время здорово играет с ЦСКА.

Но у армейцев больше шансов. Мне кажется, они и победят.

Думаю, будет ничейный результат, а потом всe решится в серии пенальти», – сказал Канчельскис.