Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис спрогнозировал сценарий Суперфинала Fonbet Кубка России

    Канчельскис спрогнозировал сценарий Суперфинала Fonbet Кубка России

    Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от Суперфинала Fonbet Кубка России.

    «В Кубке России не бывает явных фаворитов. Тем более «Краснодар» в последнее время здорово играет с ЦСКА.

    Но у армейцев больше шансов. Мне кажется, они и победят.

    Думаю, будет ничейный результат, а потом всe решится в серии пенальти», – сказал Канчельскис.

    • ЦСКА и «Краснодар» встретятся в Суперфинале Fonbet Кубка России в воскресенье, 11 июня.
    • Место проведения – «Лужники» (Москва).
    • Начало матча – в 17:00 мск.

    Новости по теме
    Ивич: «Завтра у «Краснодара» будет шанс изменить историю»
    Акинфеев высказался о предстоящем Суперфинале Fonbet Кубка России
    РФС анонсировал развлекательную программу на Суперфинал Fonbet Кубка России: будут Баста, Гагарина и Нигматуллин 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +571

      KPCC-SPB 1 час назад

      вся страна за краснодар, быки сегодня покроют московских кобылок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2008

      ScarlettOgusania 1 час назад

      кони подкупят судейку, вот и весь прогноз!(( но удачи желаю бычкам, она им будет необходима...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 