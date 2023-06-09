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    • «Не трахайте нам мозги, трахайте ваших любимых»: Волочкова встала на защиту Дзюбы

    «Не трахайте нам мозги, трахайте ваших любимых»: Волочкова встала на защиту Дзюбы

    Балерина Анастасия Волочкова заступилась за Артема Дзюбу, чьи видео откровенного характера снова слили в соцсети.

    «Артем Дзюба – состоявшийся игрок футбольной команды, так же как и Анастасия Волочкова – состоявшаяся балерина. Мои золотые, вас не должно занимать то, как мы проводим свое свободное время!

    У нас в стране сейчас, судя по всему, у женщин и мужчин недотрах. Это же не он залил в Интернет, за него сделали другие люди. Я сажусь на шпагат, а Артем забивает голы и приносит победы победы нашей стране. Если бы мы не были медийными личностями, вы бы мне не звонили.

    Артем Дзюба в своей жизни может делать все, что он хочет. Что постыдного? Что у человека красивый, яркий секс или он подрочил. Это краше тем, чем занимаетесь вы: описываете жизни состоявшихся людей.

    Потому что пьяный дядя Вася у пятого подъезда никому не интересен. А как подрочил Дзюба – интересно всем. Он же не на футбольном поле дрочит, а у себя в постели. Так подрочите и вы, позанимайтесь мастурбацией. Может, у вас хоть раз наступит оргазм.

    Могу дать комментарий по-волочковски: не трахайте нам мозги, трахайте ваших любимых. Что вы до нас докопались?!

    Как я отреагирую? Да слава богу! Помимо СВО, хоть что-то красивое будет в кадре», – заявила Волочкова.

    • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
    • Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +898

      3meeeD 1 час назад

      Красивое в кадре ,это она про х.й Дзюбы?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14080

      R_a_i_n 1 час назад

      Сладкая парочка получилась бы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1127

      SuperNils 2 часа назад

      Один биомусор заступился за другой биомусор.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9138

      vladik12 > SuperNils 1 час назад

      Биомусор может стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ?

      0
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