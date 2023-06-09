«Не трахайте нам мозги, трахайте ваших любимых»: Волочкова встала на защиту Дзюбы

Балерина Анастасия Волочкова заступилась за Артема Дзюбу, чьи видео откровенного характера снова слили в соцсети.

«Артем Дзюба – состоявшийся игрок футбольной команды, так же как и Анастасия Волочкова – состоявшаяся балерина. Мои золотые, вас не должно занимать то, как мы проводим свое свободное время!

У нас в стране сейчас, судя по всему, у женщин и мужчин недотрах. Это же не он залил в Интернет, за него сделали другие люди. Я сажусь на шпагат, а Артем забивает голы и приносит победы победы нашей стране. Если бы мы не были медийными личностями, вы бы мне не звонили.

Артем Дзюба в своей жизни может делать все, что он хочет. Что постыдного? Что у человека красивый, яркий секс или он подрочил. Это краше тем, чем занимаетесь вы: описываете жизни состоявшихся людей.

Потому что пьяный дядя Вася у пятого подъезда никому не интересен. А как подрочил Дзюба – интересно всем. Он же не на футбольном поле дрочит, а у себя в постели. Так подрочите и вы, позанимайтесь мастурбацией. Может, у вас хоть раз наступит оргазм.

Могу дать комментарий по-волочковски: не трахайте нам мозги, трахайте ваших любимых. Что вы до нас докопались?!

Как я отреагирую? Да слава богу! Помимо СВО, хоть что-то красивое будет в кадре», – заявила Волочкова.