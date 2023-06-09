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  • «Не трахайте нам мозги, трахайте ваших любимых»: Волочкова встала на защиту Дзюбы

«Не трахайте нам мозги, трахайте ваших любимых»: Волочкова встала на защиту Дзюбы

9 июня 2023, 15:14
8

Балерина Анастасия Волочкова заступилась за Артема Дзюбу, чьи видео откровенного характера снова слили в соцсети.

«Артем Дзюба – состоявшийся игрок футбольной команды, так же как и Анастасия Волочкова – состоявшаяся балерина. Мои золотые, вас не должно занимать то, как мы проводим свое свободное время!

У нас в стране сейчас, судя по всему, у женщин и мужчин недотрах. Это же не он залил в Интернет, за него сделали другие люди. Я сажусь на шпагат, а Артем забивает голы и приносит победы победы нашей стране. Если бы мы не были медийными личностями, вы бы мне не звонили.

Артем Дзюба в своей жизни может делать все, что он хочет. Что постыдного? Что у человека красивый, яркий секс или он подрочил. Это краше тем, чем занимаетесь вы: описываете жизни состоявшихся людей.

Потому что пьяный дядя Вася у пятого подъезда никому не интересен. А как подрочил Дзюба – интересно всем. Он же не на футбольном поле дрочит, а у себя в постели. Так подрочите и вы, позанимайтесь мастурбацией. Может, у вас хоть раз наступит оргазм.

Могу дать комментарий по-волочковски: не трахайте нам мозги, трахайте ваших любимых. Что вы до нас докопались?!

Как я отреагирую? Да слава богу! Помимо СВО, хоть что-то красивое будет в кадре», – заявила Волочкова.

  • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
  • Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (8)
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SuperNils
1686315192
Один биомусор заступился за другой биомусор.
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R_a_i_n
1686315791
Сладкая парочка получилась бы!
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3meeeD
1686316433
Красивое в кадре ,это она про х.й Дзюбы?
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derrik2000
1686329612
Беркова, Волочкова... Достойные личности.)))))) Жду с нетерпением ещё кого-то в эту компашку.
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Fialet
1686330300
Сволочкова такая же извращенка, как и Цзюба.
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