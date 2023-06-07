Речь Месси о переходе в «Интер» Майами

Нападающий Лионель Месси прокомментировал свой переход в американский «Интер».

«У меня были предложения из Европы, но я их даже не рассматривал, поскольку в Европе моим ориентиром была только «Барселона». В итоге я решил быстрее принять решение и успокоиться, подумать об отпуске и будущем.

Финансовый вопрос никогда не был для меня первостепенным. Если бы дело было в деньгах, я бы поехал в Саудовскую Аравию или в другое место.

Что касается «Барселоны», то клубу пришлось бы снижать зарплаты или продавать других игроков. Я не хотел этого.

Надеюсь, однажды у меня получится внести свой вклад и помочь «Барселоне». Конечно, я хотел бы быть рядом с этим клубом. Это клуб, который я люблю, я никогда этого не скрывал. Я собираюсь жить в Барселоне. Мы договорились об этом с семьей», – сказал Месси.