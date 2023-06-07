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    Речь Месси о переходе в «Интер» Майами

    Нападающий Лионель Месси прокомментировал свой переход в американский «Интер».

    «У меня были предложения из Европы, но я их даже не рассматривал, поскольку в Европе моим ориентиром была только «Барселона». В итоге я решил быстрее принять решение и успокоиться, подумать об отпуске и будущем.

    Финансовый вопрос никогда не был для меня первостепенным. Если бы дело было в деньгах, я бы поехал в Саудовскую Аравию или в другое место.

    Что касается «Барселоны», то клубу пришлось бы снижать зарплаты или продавать других игроков. Я не хотел этого.

    Надеюсь, однажды у меня получится внести свой вклад и помочь «Барселоне». Конечно, я хотел бы быть рядом с этим клубом. Это клуб, который я люблю, я никогда этого не скрывал. Я собираюсь жить в Барселоне. Мы договорились об этом с семьей», – сказал Месси.

    • Месси последние два сезона играл в «ПСЖ». У него закончился контракт с парижским клубом.
    • На Лео также претендовала «Барселона» и клуб Саудовской Аравии.
    • «Интер» идет в МЛС на 27-м месте из 29 команд.

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    Источник: Sport.es

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    07.06.2023 22:32
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