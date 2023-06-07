Месси готов бесплатно играть за «Барселону»

вот не понимаю
«Аль-Хиляль» и «Интер Майами»
с хрена им помогать?
купить его и отдать в аренду? а нафига им эт онадо?
и это не идет в разрезе "махинаций" когда так открыто все происходит?
может псж скоро будет в аренду брать всех топов мира а числится они будут в аравии или катаре?)
Нападающий Лионель Месси хочет перейти только в «Барселону».
Лео и его отец Хорхе попросили «Аль-Хиляль» и «Интер Майами» помочь с организацией трансфера в «Барселону».
По информации Cadena SER, отец Месси на встрече с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой заявил, что его сын готов играть за каталонский клуб даже бесплатно.
Президент «Барселоны» заверил, что готов сделать Месси самым высокооплачиваемым футболистом команды.
- У Месси закончился контракт с «ПСЖ».
- На него также претендуют в Саудовской Аравии.
- Месси – воспитанник «Барселоны».