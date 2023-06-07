Месси готов бесплатно играть за «Барселону»

Нападающий Лионель Месси хочет перейти только в «Барселону».

Лео и его отец Хорхе попросили «Аль-Хиляль» и «Интер Майами» помочь с организацией трансфера в «Барселону».

По информации Cadena SER, отец Месси на встрече с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой заявил, что его сын готов играть за каталонский клуб даже бесплатно.

Президент «Барселоны» заверил, что готов сделать Месси самым высокооплачиваемым футболистом команды.