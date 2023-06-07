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    Месси готов бесплатно играть за «Барселону»

    Нападающий Лионель Месси хочет перейти только в «Барселону».

    Лео и его отец Хорхе попросили «Аль-Хиляль» и «Интер Майами» помочь с организацией трансфера в «Барселону».

    По информации Cadena SER, отец Месси на встрече с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой заявил, что его сын готов играть за каталонский клуб даже бесплатно.

    Президент «Барселоны» заверил, что готов сделать Месси самым высокооплачиваемым футболистом команды.

    • У Месси закончился контракт с «ПСЖ».
    • На него также претендуют в Саудовской Аравии.
    • Месси – воспитанник «Барселоны».

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    Источник: Cadena SER

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12548

      DeStar 4 часа назад

      вот не понимаю
      «Аль-Хиляль» и «Интер Майами»
      с хрена им помогать?
      купить его и отдать в аренду? а нафига им эт онадо?
      и это не идет в разрезе "махинаций" когда так открыто все происходит?
      может псж скоро будет в аренду брать всех топов мира а числится они будут в аравии или катаре?)

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      Рейтинг: +1184

      Александр52 5 часов назад

      Бомбардир, что вы творите!!! Чтобы войти на сайт, надо пройти уйму издевательств. Прекращайте дурить !

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      Рейтинг: +1184

      Александр52 5 часов назад

      Лапорте не верить !!!!

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