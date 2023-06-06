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    • Стал известен вердикт ЭСК РФС по неназначенному пенальти на Дзюбе в матче «Динамо» – «Локо»

    Стал известен вердикт ЭСК РФС по неназначенному пенальти на Дзюбе в матче «Динамо» – «Локо»

    ЭСК РФС поддержал решение арбитра Романа Сафьяна не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:4).

    «Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо» на 85-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока «Динамо» Сабы Сазонова в единоборстве за мяч с игроком «Локомотива» Артемом Дзюбой в собственной штрафной площади комиссия не усмотрела нарушения правил, так как оба игрока одновременно касаются мяча, после чего между ними происходит незначительный контакт по инерции, являющийся ненаказуемым ввиду отсутствия безрассудности в действиях защитника.

    По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – сообщили в ЭСК.

    • «Локомотив» завершил сезон РПЛ на 8-м месте.
    • «Динамо» заняло 9-ю строчку.

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    Источник: сайт РФС

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    06.06.2023 20:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18571

      NewLife 6 часов назад

      Пенальти на зюбе ? Что это за итальянец на зюбе ? На зюбе только Азмунке дозволено))

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