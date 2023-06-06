Стал известен вердикт ЭСК РФС по неназначенному пенальти на Дзюбе в матче «Динамо» – «Локо»

ЭСК РФС поддержал решение арбитра Романа Сафьяна не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:4).

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо» на 85-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока «Динамо» Сабы Сазонова в единоборстве за мяч с игроком «Локомотива» Артемом Дзюбой в собственной штрафной площади комиссия не усмотрела нарушения правил, так как оба игрока одновременно касаются мяча, после чего между ними происходит незначительный контакт по инерции, являющийся ненаказуемым ввиду отсутствия безрассудности в действиях защитника.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – сообщили в ЭСК.