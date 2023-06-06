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    Дзюба назвал любимый клуб НХЛ

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своих предпочтениях в хоккее.

    – А какой у вас любимый клуб в НХЛ?

    – Вообще я всегда симпатизировал «Чикаго Блэкхокс». Особенно мне нравилось, когда там играли Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. Они там были в полном порядке.

    – Ну еще бы, три Кубка Стэнли взяли.

    – И мне всегда нравилось за них играть в PlayStation. Но в последнее время, уже года три-четыре, я начал очень переживать за «Тампу-Бэй», потому что там много российских игроков.

    Вообще я за наших переживаю, особенно когда они далеко заходят в плей-офф. Всегда хочется увидеть, как хоккеисты поднимают над головой Кубок Стэнли.

    И если среди них хотя бы один россиянин, то это греет душу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.06.2023 14:26
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