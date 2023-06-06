Дзюба назвал любимый клуб НХЛ

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своих предпочтениях в хоккее.

– А какой у вас любимый клуб в НХЛ?

– Вообще я всегда симпатизировал «Чикаго Блэкхокс». Особенно мне нравилось, когда там играли Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. Они там были в полном порядке.

– Ну еще бы, три Кубка Стэнли взяли.

– И мне всегда нравилось за них играть в PlayStation. Но в последнее время, уже года три-четыре, я начал очень переживать за «Тампу-Бэй», потому что там много российских игроков.

Вообще я за наших переживаю, особенно когда они далеко заходят в плей-офф. Всегда хочется увидеть, как хоккеисты поднимают над головой Кубок Стэнли.

И если среди них хотя бы один россиянин, то это греет душу.