Только два игрока «ПСЖ» попали в символическую сборную сезона Лиги 1 от WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата Франции в сезоне-2022/23.

В состав попали лишь два футболиста чемпионского «ПСЖ» – Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Вратарь: Йеванн Диуф («Реймс»);

Защитники: Вандерсон де Оливейра («Монако»), Андрей Жиротто («Нант»), Данте («Ницца»), Кайо Энрике («Монако»);

Полузащитники: Бенжамен Бурижо («Ренн»), Энцо Ле Фе («Лорьян»), Тежи Саванье («Монпелье»), Реми Кабелла («Лилль»);

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).