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    • Только два игрока «ПСЖ» попали в символическую сборную сезона Лиги 1 от WhoScored

    Только два игрока «ПСЖ» попали в символическую сборную сезона Лиги 1 от WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата Франции в сезоне-2022/23.

    В состав попали лишь два футболиста чемпионского «ПСЖ» – Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

    Вратарь: Йеванн Диуф («Реймс»);

    Защитники: Вандерсон де Оливейра («Монако»), Андрей Жиротто («Нант»), Данте («Ницца»), Кайо Энрике («Монако»);

    Полузащитники: Бенжамен Бурижо («Ренн»), Энцо Ле Фе («Лорьян»), Тежи Саванье («Монпелье»), Реми Кабелла («Лилль»);

    Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

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    Источник: WhoScored

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    06.06.2023 13:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12543

      DeStar 13 часов назад

      да, когда сраный ланс всего в 1 очке от псж заканчивает чемпионат это смешно конечно)

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      Рейтинг: +25111

      bset 14 часов назад

      Месси настолько хорош в этом сезоне, что его из команды выгнали

      1
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