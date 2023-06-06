Только два игрока «ПСЖ» попали в символическую сборную сезона Лиги 1 от WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата Франции в сезоне-2022/23.
В состав попали лишь два футболиста чемпионского «ПСЖ» – Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Вратарь: Йеванн Диуф («Реймс»);
Защитники: Вандерсон де Оливейра («Монако»), Андрей Жиротто («Нант»), Данте («Ницца»), Кайо Энрике («Монако»);
Полузащитники: Бенжамен Бурижо («Ренн»), Энцо Ле Фе («Лорьян»), Тежи Саванье («Монпелье»), Реми Кабелла («Лилль»);
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Источник: WhoScored