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    • «Зенит» объявил о создании Правления клуба: в него войдет Семак и еще восемь человек

    «Зенит» объявил о создании Правления клуба: в него войдет Семак и еще восемь человек

    «Зенит» объявил о создании нового коллегиального органа управления клубом.

    «Совет директоров принял решение изменить структуру управления клубом. Создается новый коллегиальный исполнительный орган – Правление.

    Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.

    Правление ФК «Зенит» будет состоять из 9 человек, в его состав войдет главный тренер основного состава футбольной команды Семак Сергей Богданович. Возглавит Правление ФК «Зенит» Александр Иванович Медведев», – сказано в заявлении «Зенита».

    • «Зенит» выиграл РПЛ в 5-м сезоне подряд.
    • На несколько недель клуб ушел в отпуск.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: сайт «Зенита»

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