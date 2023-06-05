«Зенит» объявил о создании Правления клуба: в него войдет Семак и еще восемь человек

«Зенит» объявил о создании нового коллегиального органа управления клубом.

«Совет директоров принял решение изменить структуру управления клубом. Создается новый коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.

Правление ФК «Зенит» будет состоять из 9 человек, в его состав войдет главный тренер основного состава футбольной команды Семак Сергей Богданович. Возглавит Правление ФК «Зенит» Александр Иванович Медведев», – сказано в заявлении «Зенита».