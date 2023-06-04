Жена Карпина подвела итоги сезона для «Ростова»

жовто-блакитная Зарема, но до неё Дашке далеко, как до Китая на карачках!)
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала пост по итогам сезона.
«Спасибо ребятам за самоотдачу. Находясь внутри команды мы тем более знаем, чего это стоит. Уж в отсутствии желания и старания ни один настоящий, думающий и понимающий в футболе болельщик не упрекнет наших парней», – написала Карпина.
- «Ростов» финишировал 4-м.
- По ходу весны команда шла 2-й.
- Новый сезон стартует 23 июля.
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