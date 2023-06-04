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    Жена Карпина подвела итоги сезона для «Ростова»

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала пост по итогам сезона.

    «Спасибо ребятам за самоотдачу. Находясь внутри команды мы тем более знаем, чего это стоит. Уж в отсутствии желания и старания ни один настоящий, думающий и понимающий в футболе болельщик не упрекнет наших парней», – написала Карпина.

    • «Ростов» финишировал 4-м.
    • По ходу весны команда шла 2-й.
    • Новый сезон стартует 23 июля.

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    Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной

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    04.06.2023 10:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1950

      ScarlettOgusania 16 часов назад

      жовто-блакитная Зарема, но до неё Дашке далеко, как до Китая на карачках!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      witalik 20 часов назад

      Лавры Заремы не дают покоя...Обыкновенная жена футболиста, т.е. дура из советского ПТУ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14980

      Алексей З 21 час назад

      Пример Заремы заразителен.
      Жёны идут в инфополе.

      0
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      Рейтинг: +7096

      sochi-2013 > Алексей З 20 часов назад

      Она, в отличии от самого Карпина, хоть что-то внятное говорит.
      Типа "переводчик с квачественного".

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