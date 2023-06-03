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Карпин: «4-е место для «Ростова» – как для «Зенита» 1-е»

3 июня 2023, 21:06
7

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подытожил сезон для команды.

«Моя оценка сезона? Я уже много раз говорил: если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятeрке, то подумал бы, что человек сошeл с ума. Если брать в целом, то четвeртое место для «Ростова» – как для «Зенита» первое.

Работой всех ребят доволен, за это им отдельная благодарность. С нашими переездами вообще непонятно, как они выдержали. Претензии предъявить можно, но сейчас – слова благодарности и больше ничего», – сказал Карпин.

  • По ходу весны «Ростов» был на 2-м месте.
  • Карпин в команде с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
  • Следующий сезон РПЛ стартует 23 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Карпин Валерий
Комментарии (7)
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ilichkadr
1685817269
Валера слукавил....
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paracetamol
1685822920
Скамейку бы подлиннее да получше для ростовчан...!
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Красногвардейчик
1685822929
Француз Валерон Нуи, наверно уже забыл что после матча говорил что второе место ничего не значит)) а тут четвертое за чемпионское считает, и лепит дешовые отмазы про переезды....проигрывать нужно уметь
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Amorphis
1685848765
Гов. Но
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Александр.Т.
1685849941
Много матчей (очков) набрали с помощью пенальти , ч такой поставленной игрой в клубе и если поставит в сборной то сборной не чего не светит против команд уровня сборной России а выше уровнем и подавно
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моэм
1685853937
Ростов проигранные матчи играл практически без напов ....тот же Роша и Медина никогда бы не побежали забивать , стерегли бы Комличенко с стареньким Полозом , да и Чалов без поддержки практически всей команды не больно то разгулялся бы ...а Валера молодца . оказаться впереди богатых Локо и Динамо стоит дорогого.
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