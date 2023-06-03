Карпин: «4-е место для «Ростова» – как для «Зенита» 1-е»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подытожил сезон для команды.

«Моя оценка сезона? Я уже много раз говорил: если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятeрке, то подумал бы, что человек сошeл с ума. Если брать в целом, то четвeртое место для «Ростова» – как для «Зенита» первое.

Работой всех ребят доволен, за это им отдельная благодарность. С нашими переездами вообще непонятно, как они выдержали. Претензии предъявить можно, но сейчас – слова благодарности и больше ничего», – сказал Карпин.