Карпин: «4-е место для «Ростова» – как для «Зенита» 1-е»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подытожил сезон для команды.
«Моя оценка сезона? Я уже много раз говорил: если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятeрке, то подумал бы, что человек сошeл с ума. Если брать в целом, то четвeртое место для «Ростова» – как для «Зенита» первое.
Работой всех ребят доволен, за это им отдельная благодарность. С нашими переездами вообще непонятно, как они выдержали. Претензии предъявить можно, но сейчас – слова благодарности и больше ничего», – сказал Карпин.
- По ходу весны «Ростов» был на 2-м месте.
- Карпин в команде с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
- Следующий сезон РПЛ стартует 23 июля.
Источник: «Матч ТВ»