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    Карпин: «4-е место для «Ростова» – как для «Зенита» 1-е»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подытожил сезон для команды.

    «Моя оценка сезона? Я уже много раз говорил: если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятeрке, то подумал бы, что человек сошeл с ума. Если брать в целом, то четвeртое место для «Ростова» – как для «Зенита» первое.

    Работой всех ребят доволен, за это им отдельная благодарность. С нашими переездами вообще непонятно, как они выдержали. Претензии предъявить можно, но сейчас – слова благодарности и больше ничего», – сказал Карпин.

    • По ходу весны «Ростов» был на 2-м месте.
    • Карпин в команде с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
    • Следующий сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.06.2023 21:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2253

      Красногвардейчик 1 час назад

      Француз Валерон Нуи, наверно уже забыл что после матча говорил что второе место ничего не значит)) а тут четвертое за чемпионское считает, и лепит дешовые отмазы про переезды....проигрывать нужно уметь

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      Рейтинг: +18503

      paracetamol 1 час назад

      Скамейку бы подлиннее да получше для ростовчан...!

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      Рейтинг: +1980

      Suvorov51 3 часа назад

      Все было очень здорово, потом что случилось и команда потеряла свою игру, возможно это была тяжелая ноша для Ростова и игроки не выдержали такой гонки, как бы там не было, Карпуша просто молодец с таким составомпопасть в 5 просто чудо, удачи Ростову и Валере, МОЛОДЦЫ!!!

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      Рейтинг: +3678

      acor94 > Suvorov51 2 часа назад

      а что не так с составом? несколько игроков сборной. на трансфермаркте - седьмые по цене состава. Второе место было бы уже достойно, а так даже выше головы не прыгнули.

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      Рейтинг: +14969

      Алексей З > Suvorov51 31 минуту назад

      Нормальный состав,практически в каждой линии игроки сборной. Да , нет легионеров , а где они кроме Зенита погоду делают ?

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      Рейтинг: +18947

      ilichkadr 3 часа назад

      Валера слукавил....

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