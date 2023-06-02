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    Роналду высоко оценил ночную жизнь в Эр-Рияде

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от жизни в Эр-Рияде.

    «Очень интересно познакомиться с культурой в Саудовской Аравии. Здесь насыщенная ночная жизнь, что я нахожу особенно любопытным. Город в это время прекрасен.

    Если вы гурман, то Эр-Рияд – одно из лучших мест с точки зрения качества ресторанов. Самые большие впечатления остались от посещения Boulevard World (развлекательный комплекс с копиями достопримечательностей из разных стран мира – примечание «Бомбардира»), я был там со всей семьей.

    Фантастический опыт, моя семья просто счастлива. Очень хорошие школы для детей, по всей стране много новостроек. Мне нравится открывать что-то новое, поэтому я здесь», – сказал 38-летний португалец.

    • На прошлой неделе «Аль-Наср» лишился шансов на чемпионство.
    • В сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 16 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
    • Криштиану стал в Саудовской Аравии самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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    Источник: Record

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    02.06.2023 15:32
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