Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду высоко оценил ночную жизнь в Эр-Рияде

2 июня 2023, 15:32

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от жизни в Эр-Рияде.

«Очень интересно познакомиться с культурой в Саудовской Аравии. Здесь насыщенная ночная жизнь, что я нахожу особенно любопытным. Город в это время прекрасен.

Если вы гурман, то Эр-Рияд – одно из лучших мест с точки зрения качества ресторанов. Самые большие впечатления остались от посещения Boulevard World (развлекательный комплекс с копиями достопримечательностей из разных стран мира – примечание «Бомбардира»), я был там со всей семьей.

Фантастический опыт, моя семья просто счастлива. Очень хорошие школы для детей, по всей стране много новостроек. Мне нравится открывать что-то новое, поэтому я здесь», – сказал 38-летний португалец.

  • На прошлой неделе «Аль-Наср» лишился шансов на чемпионство.
  • В сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 16 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
  • Криштиану стал в Саудовской Аравии самым высокооплачиваемым игроком в истории.

Еще по теме:
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
Роналду скривился после разговора с Инфантино
Источник: Record
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
2
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
1
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
5
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
15
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Все новости
Все новости
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
15
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
Вчера, 23:11
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
1
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
7
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
7
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+