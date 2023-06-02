Роналду высоко оценил ночную жизнь в Эр-Рияде

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от жизни в Эр-Рияде.

«Очень интересно познакомиться с культурой в Саудовской Аравии. Здесь насыщенная ночная жизнь, что я нахожу особенно любопытным. Город в это время прекрасен.

Если вы гурман, то Эр-Рияд – одно из лучших мест с точки зрения качества ресторанов. Самые большие впечатления остались от посещения Boulevard World (развлекательный комплекс с копиями достопримечательностей из разных стран мира – примечание «Бомбардира»), я был там со всей семьей.

Фантастический опыт, моя семья просто счастлива. Очень хорошие школы для детей, по всей стране много новостроек. Мне нравится открывать что-то новое, поэтому я здесь», – сказал 38-летний португалец.