Роналду отреагировал на слухи о желании покинуть «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прояснил свое будущее в саудовском клубе.

Сообщалось, что 38-летний португалец разочаровался в проекте и хочет досрочно расторгнуть контракт.

«Я думаю, что саудовская лига хорошая и конкурентоспособная. Инфраструктура, пожалуй, нуждается в улучшении, но я счастлив здесь.

Хочу остаться. На мой взгляд, если в ближайшие пять лет они продолжат делать запланированную работу, то чемпионат может войти в пятерку сильнейших в мире», – сказал Роналду.