Роналду отреагировал на слухи о желании покинуть «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прояснил свое будущее в саудовском клубе.
Сообщалось, что 38-летний португалец разочаровался в проекте и хочет досрочно расторгнуть контракт.
«Я думаю, что саудовская лига хорошая и конкурентоспособная. Инфраструктура, пожалуй, нуждается в улучшении, но я счастлив здесь.
Хочу остаться. На мой взгляд, если в ближайшие пять лет они продолжат делать запланированную работу, то чемпионат может войти в пятерку сильнейших в мире», – сказал Роналду.
- На прошлой неделе «Аль-Наср» лишился шансов на чемпионство.
- В сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 16 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
- Криштиану стал в Саудовской Аравии самым высокооплачиваемым игроком в истории.
Источник: A Bola