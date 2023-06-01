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    • Роналду отреагировал на слухи о желании покинуть «Аль-Наср»

    Роналду отреагировал на слухи о желании покинуть «Аль-Наср»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прояснил свое будущее в саудовском клубе.

    Сообщалось, что 38-летний португалец разочаровался в проекте и хочет досрочно расторгнуть контракт.

    «Я думаю, что саудовская лига хорошая и конкурентоспособная. Инфраструктура, пожалуй, нуждается в улучшении, но я счастлив здесь.

    Хочу остаться. На мой взгляд, если в ближайшие пять лет они продолжат делать запланированную работу, то чемпионат может войти в пятерку сильнейших в мире», – сказал Роналду.

    • На прошлой неделе «Аль-Наср» лишился шансов на чемпионство.
    • В сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 16 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
    • Криштиану стал в Саудовской Аравии самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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    Источник: A Bola

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    01.06.2023 23:54
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