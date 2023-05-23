Роналду хочет досрочно расторгнуть контракт с «Аль-Насром»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет покинуть саудовский клуб.

По информации Mundo Deportivo, 38-летний португалец хочет досрочно расторгнуть контракт с «Аль-Насром». Его не устраивает инфраструктура Саудовской Аравии, которая «далека от современного общества».

Если Роналду покинет «Аль‑Наср» без уважительной причины, то должен будет выплатить клубу компенсацию за два оставшихся года по контракту. Регламент ФИФА также предусматривает санкции в отношении игрока.