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    • Роналду хочет досрочно расторгнуть контракт с «Аль-Насром»

    Роналду хочет досрочно расторгнуть контракт с «Аль-Насром»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет покинуть саудовский клуб.

    По информации Mundo Deportivo, 38-летний португалец хочет досрочно расторгнуть контракт с «Аль-Насром». Его не устраивает инфраструктура Саудовской Аравии, которая «далека от современного общества».

    Если Роналду покинет «Аль‑Наср» без уважительной причины, то должен будет выплатить клубу компенсацию за два оставшихся года по контракту. Регламент ФИФА также предусматривает санкции в отношении игрока.

    • Роналду связан контрактом с «Аль-Насром» до 2025 года.
    • В сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Криштиану 14 матчей, 13 голов, 2 ассиста.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14516

      Skull_Boy 39 минут назад

      Все правильно обосрался и бежать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +799

      k611 1 час назад

      По идеи он должен был изучить страну в которую поедет играть и жить. Как малый ребёнок себя ведёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12211

      BRO_football 2 часа назад

      А чем ты думал, когда подписывал контракт с Аль-Насром? Ты не видел какая там инфраструктура?

      0
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      Рейтинг: +5805

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Хочет Наср на Аль-Наср..

      0
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