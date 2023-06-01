Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила новое фото в купальнике

Хорватская болельщица Ивана Кнолль опубликовала новую фотографию в соцсетях.

Девушка позировала в купальнике, выполненном в цветах флага Хорватии.

«Напишите в комментариях: флаг какой страны вы бы хотели видеть в моей новой коллекции?» – подписала она снимок.

Фото: соцсети Иваны Кнолль

Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.

Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

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