Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила новое фото в купальнике

Хорватская болельщица Ивана Кнолль опубликовала новую фотографию в соцсетях.
Девушка позировала в купальнике, выполненном в цветах флага Хорватии.
«Напишите в комментариях: флаг какой страны вы бы хотели видеть в моей новой коллекции?» – подписала она снимок.
Фото: соцсети Иваны Кнолль
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
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Источник: «Бомбардир»