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  • Лига Европы. «Севилья» победила «Рому» в серии пенальти и выиграла турнир в седьмой раз

Лига Европы. «Севилья» победила «Рому» в серии пенальти и выиграла турнир в седьмой раз

1 июня 2023, 01:03
15

«Севилья» в финале Лиги Европы победила в Будапеште «Рому». Испанцы оказались точнее в серии пенальти.

В основное время команды обменялись голами. Отличились Пауло Дибала и Джанлука Манчини (в свои ворота).

Севильцы выиграли Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз (ноль проигранных финалов). Таким образом, в следующем сезоне команда выступит в Лиге чемпионов.

«Рома», наоборот, осталась без Лиги чемпионов на следующий сезон. Римляне не смогли выиграть еврокубок во втором сезоне подряд – в прошлом сезоне они взяли Лигу конференций.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью впервые проиграл еврокубковый финал.

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар до этого апреля, когда принял команду, единственный раз был в еврокубках в 2005 году – в Кубке Интертото с «Атлетиком».

Лига Европы. Финал

Севилья (Испания) – Рома (Рим) – 1:1 (0:1; 1:0; 0:0; 4:1 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дибала, 35; 1:1 – Манчини (в свои ворота), 55.

Результаты Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Севилья
Комментарии (15)
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Snek
1685570763
Магия Моуриньо не сработала
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DeStar
1685570789
1. Лига севильи 2. Сегодня я первый раз увидел что Вар работает и на серии пенальти, и еще такой важный момент... когда рома впервые отбила пенку и заимела мизерный шанс.. даже жалко Сева молодцы. Думал что победит рома) моур лк с ромой моур ле с ромой и в след году моур ЛЧ с ромой)))) но неа)
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vladik12
1685571008
Финал начался весной, а закончился летом.
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GoLenaStop
1685571096
Севилья - молодцы! А, у нас тоже есть команды, есть оуенные стадионы. Но на них нет столько зрителей и такой красивой игры. Ставка на ничуху зашла 100 т. Всем удачи!
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mutabor0992
1685571123
Севилья -СУПЕР КОМАНДА!!!И зрелищная!И результат!!!Супер финал!!!Аж валидол закончился.
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Sergicious
1685573111
Хмм Вильяреал 1:1 МЮ (пенальти) Челси 1:0 МС Айнтрахт 1:1 Рейнджерс(пенальти) Реал 1:0 Ливерпуль Севилья 1:1 Рома (пенальти), МС ?:? Интер
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Сам_себе_сказал
1685595955
Эй бомбардир, как это Рома не смогла выиграть евро кубок второй сезон в подряд а Лигу Конференций простите кто в прошлом году выиграл?
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Oldtrafford83
1685596253
Жаль, очень хотелось чтобы Особенный взял ЛЕ, теперь точно просмотр супер кубка стал не интересен для просмотра ибо Севилья бесит!
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zigbert
1685602117
Начало матча было за Ромой. После пропущенного мяча Севилья заиграла агрессивно. Особенно запомнились их фланговые атаки, после которых и был забит ответный гол. Победителя в игровое время все же выявить не удалось. В серии пенальти Буну творил чудеса. Получается так что хотя тренеры в Севилье меняются, вкус к победе в ЛЕ у них остается.
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JTherry
1685602314
Кубок Севильи - все свои победы в Лиге Европы Севилья оформляет с тренером-баском, а победный гол с пенальти забил Монтиэль, которого сватали в Спартак еще при Тедеско - он что-то знал...) с победой и Кубком ЛЕ..!
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