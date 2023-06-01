«Севилья» в финале Лиги Европы победила в Будапеште «Рому». Испанцы оказались точнее в серии пенальти.

В основное время команды обменялись голами. Отличились Пауло Дибала и Джанлука Манчини (в свои ворота).

Севильцы выиграли Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз (ноль проигранных финалов). Таким образом, в следующем сезоне команда выступит в Лиге чемпионов.

«Рома», наоборот, осталась без Лиги чемпионов на следующий сезон. Римляне не смогли выиграть еврокубок во втором сезоне подряд – в прошлом сезоне они взяли Лигу конференций.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью впервые проиграл еврокубковый финал.

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар до этого апреля, когда принял команду, единственный раз был в еврокубках в 2005 году – в Кубке Интертото с «Атлетиком».

Лига Европы. Финал

Севилья (Испания) – Рома (Рим) – 1:1 (0:1; 1:0; 0:0; 4:1 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дибала, 35; 1:1 – Манчини (в свои ворота), 55.

Результаты Лиги Европы