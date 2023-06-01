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    • Лига Европы. «Севилья» победила «Рому» в серии пенальти и выиграла турнир в седьмой раз

    Лига Европы. «Севилья» победила «Рому» в серии пенальти и выиграла турнир в седьмой раз

    «Севилья» в финале Лиги Европы победила в Будапеште «Рому». Испанцы оказались точнее в серии пенальти.

    В основное время команды обменялись голами. Отличились Пауло Дибала и Джанлука Манчини (в свои ворота).

    Севильцы выиграли Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз (ноль проигранных финалов). Таким образом, в следующем сезоне команда выступит в Лиге чемпионов.

    «Рома», наоборот, осталась без Лиги чемпионов на следующий сезон. Римляне не смогли выиграть еврокубок во втором сезоне подряд – в прошлом сезоне они взяли Лигу конференций.

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью впервые проиграл еврокубковый финал.

    Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар до этого апреля, когда принял команду, единственный раз был в еврокубках в 2005 году – в Кубке Интертото с «Атлетиком».

    Лига Европы. Финал

    Севилья (Испания) – Рома (Рим) – 1:1 (0:1; 1:0; 0:0; 4:1 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дибала, 35; 1:1 – Манчини (в свои ворота), 55.

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2023 01:03
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1294

      mama1991 1 июня, 18:54

      так и не понял почему перебивали точку.....

      0
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      Рейтинг: +131

      vaisboston > mama1991 1 июня, 23:01

      Вратарь сошел с линии до удара.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1294

      mama1991 > vaisboston 16 часов назад

      это маразм, там миллиметры... в рома могла выровнять... судьи дебилы и вся система вар не живая

      0
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      ...
      Рейтинг: +131

      vaisboston > mama1991 12 часов назад

      ВАР есть ВАР...Не нравится--пиши в Спортлото.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      JTherry 1 июня, 09:51

      Кубок Севильи - все свои победы в Лиге Европы Севилья оформляет с тренером-баском, а победный гол с пенальти забил Монтиэль, которого сватали в Спартак еще при Тедеско - он что-то знал...) с победой и Кубком ЛЕ..!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +101623

      zigbert 1 июня, 09:48

      Начало матча было за Ромой. После пропущенного мяча Севилья заиграла агрессивно. Особенно запомнились их фланговые атаки, после которых и был забит ответный гол. Победителя в игровое время все же выявить не удалось. В серии пенальти Буну творил чудеса.
      Получается так что хотя тренеры в Севилье меняются, вкус к победе в ЛЕ у них остается.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4601

      Oldtrafford83 1 июня, 08:10

      Жаль, очень хотелось чтобы Особенный взял ЛЕ, теперь точно просмотр супер кубка стал не интересен для просмотра ибо Севилья бесит!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +227

      Bez Imeni 1 июня, 08:05

      Эй бомбардир, как это Рома не смогла выиграть евро кубок второй сезон в подряд а Лигу Конференций простите кто в прошлом году выиграл?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +200

      Sergicious 1 июня, 01:45

      Хмм
      Вильяреал 1:1 МЮ (пенальти) Челси 1:0 МС

      Айнтрахт 1:1 Рейнджерс(пенальти) Реал 1:0 Ливерпуль

      Севилья 1:1 Рома (пенальти), МС ?:? Интер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      mutabor0992 1 июня, 01:12

      Севилья -СУПЕР КОМАНДА!!!И зрелищная!И результат!!!Супер финал!!!Аж валидол закончился.

      2
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      ...
      Рейтинг: +131

      vaisboston > mutabor0992 1 июня, 01:24

      Ежели до валидола дело доходит--лучше тебе художественную гимнастику смотреть.И сердцу спокойнее, и взгляду приятнее.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2649

      serglider > mutabor0992 1 июня, 01:28

      А валидол зачем? Если бы наши играли, тогда да. А так сегодня мы свидетели на чужом празднике футбола. Когда наши клубы вернутся в еврокубки это будет подземелье с нулевым рейтингом)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4351

      mutabor0992 > serglider 1 июня, 01:43

      Нахера мне наши или не наши!!!Футбик запредельного уровня!А от рпл тошнит.Один околофутбольный хайп!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4351

      mutabor0992 > vaisboston 1 июня, 01:45

      Ну ты это, по себе не суди.А советы для кого-нибудь другого оставь.Например для младшего брата.

      0
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      Рейтинг: +8987

      GoLenaStop 1 июня, 01:11

      Севилья - молодцы!
      А, у нас тоже есть команды, есть оуенные стадионы.
      Но на них нет столько зрителей и такой красивой игры.
      Ставка на ничуху зашла 100 т.
      Всем удачи!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4687

      Бомбардиръ > GoLenaStop 1 июня, 01:17

      С удачной ставкой.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1877

      Fialet > GoLenaStop 1 июня, 11:05

      "Ставка на ничуху зашла 100 т." - Охотно верим.
      ПС: А чего не 100 мульёнов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9118

      vladik12 1 июня, 01:10

      Финал начался весной, а закончился летом.

      4
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      ...
      Рейтинг: +101623

      zigbert > vladik12 1 июня, 09:34

      Тонко подмечено.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4687

      Бомбардиръ 1 июня, 01:09

      У Севильи вычислен ДНК: LE1ထ.

      2
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