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    • Быстров отреагировал на трагедию в Ростове-на-Дону: на матче обрушилась трибуна, есть погибшие

    Быстров отреагировал на трагедию в Ростове-на-Дону: на матче обрушилась трибуна, есть погибшие

    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал обрушение трибуны с людьми на Гребном канале в Ростове‑на‑Дону.

    • Трагедия произошла 30 мая из-за сильного ветра.
    • Пострадало более 30 человек, большинство из которых – дети.
    • Мама одного ребeнка скончалась от полученных травм.

    «Я сейчас много времени провожу с детьми. Наблюдаю за их тренировками. Езжу на стадионы и вижу, в каком состоянии они находятся. Большинство из них – довольно печальное зрелище.

    Неужели не очевидно, что безопасность детей должна быть превыше всего? Нужно проверять (причeм постоянно), не обвалится ли что-то случайно или, как в нашем случае, из-за порывов ветра и других природных явлений. Делать какие-то выводы каждый раз, усовершенствовать, привносить что-то новое.

    Я не знаю, какого мнения придерживаются люди, которые занимаются организацией спортивных мероприятий, но одно понятно точно – нужно реально что-то менять. Потому что травмы детей и даже смерть – вообще ненормальная ситуация!

    Кто-то обязан отвечать за это. По факту же – происходит то, что не должно происходить в современном мире в принципе. И люди (а люди ли?), стоящие за этим безобразием, начинают играть в «горячую картошку»: отбрасывают от себя ответственность и скидывают еe на другого.

    Чтобы что-то изменить, нужно, чтобы произошло, например, то, что произошло в Ростове-на-Дону? Соболезную, а также искренне выражаю свою поддержку пострадавшим...» – написал Быстров в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +31

      Ччаппай 1 час назад

      Неужели что-то начинает доходить? Или опять царь хороший бояре плохие?

      0
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      Рейтинг: +1432

      Таврида > Ччаппай 1 час назад

      Если ты жжоппу себе руками вытираешь, то это тебя царь туалетной бумагой не научил пользоваться?

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      Рейтинг: +31

      Ччаппай > Таврида 1 час назад

      Для этого есть твой язык. А для того, чтобы в гос учреждениях была туалетная бумага, есть царь.

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      Рейтинг: +1432

      Таврида > Ччаппай 56 минут назад

      В госучреждениях есть свои руководители, которые несут за них ответственность, а для тебя, гнида русофобская, специально осиновый кол припасен.

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      Рейтинг: +24761

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Правильно, Вовка!

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