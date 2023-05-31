Быстров отреагировал на трагедию в Ростове-на-Дону: на матче обрушилась трибуна, есть погибшие

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал обрушение трибуны с людьми на Гребном канале в Ростове‑на‑Дону.

Трагедия произошла 30 мая из-за сильного ветра.

Пострадало более 30 человек, большинство из которых – дети.

Мама одного ребeнка скончалась от полученных травм.

«Я сейчас много времени провожу с детьми. Наблюдаю за их тренировками. Езжу на стадионы и вижу, в каком состоянии они находятся. Большинство из них – довольно печальное зрелище.

Неужели не очевидно, что безопасность детей должна быть превыше всего? Нужно проверять (причeм постоянно), не обвалится ли что-то случайно или, как в нашем случае, из-за порывов ветра и других природных явлений. Делать какие-то выводы каждый раз, усовершенствовать, привносить что-то новое.

Я не знаю, какого мнения придерживаются люди, которые занимаются организацией спортивных мероприятий, но одно понятно точно – нужно реально что-то менять. Потому что травмы детей и даже смерть – вообще ненормальная ситуация!

Кто-то обязан отвечать за это. По факту же – происходит то, что не должно происходить в современном мире в принципе. И люди (а люди ли?), стоящие за этим безобразием, начинают играть в «горячую картошку»: отбрасывают от себя ответственность и скидывают еe на другого.

Чтобы что-то изменить, нужно, чтобы произошло, например, то, что произошло в Ростове-на-Дону? Соболезную, а также искренне выражаю свою поддержку пострадавшим...» – написал Быстров в телеграме.

Успейте забрать специальный бонус в 17000₽ перед финалом ЛЧ!

​​​​​​​