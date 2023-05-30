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    • «Величайший посол Португалии в истории»: агент Мендеш – о Роналду

    «Величайший посол Португалии в истории»: агент Мендеш – о Роналду

    Футбольный агент Жорже Мендеш высоко отозвался о Криштиану Роналду.

    «Криштиану всегда будет в моем сердце. Он особенный игрок и человек для меня. Все португальцы должны гордиться тем, что у нас был и есть такой футболист, как он.

    Я всегда говорил это и скажу еще раз: он был и остается лучшим в мире, лучшим в истории.

    Когда говорили о Роналдиньо и Месси, у Криштиану было все. Он был виртуозным, взрывным. Он превратился в машину.

    Роналду там, где он есть. Такова жизнь. Он в Саудовской Аравии, и мы все должны быть очень благодарны Криштиану за все, что он сделал для футбола и Португалии.

    Он величайший посол Португалии в истории», – сказал Мендеш.

    • Роналду ушел в «Аль-Наср» зимой.
    • Сообщалось, что у него конфликт с Мендешем.
    • 38-летний нападающий 5 раз выигрывал «Золотой мяч», больше таких наград только у Лионеля Месси – 7.

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    Источник: Record

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