«Величайший посол Португалии в истории»: агент Мендеш – о Роналду

Футбольный агент Жорже Мендеш высоко отозвался о Криштиану Роналду.
«Криштиану всегда будет в моем сердце. Он особенный игрок и человек для меня. Все португальцы должны гордиться тем, что у нас был и есть такой футболист, как он.
Я всегда говорил это и скажу еще раз: он был и остается лучшим в мире, лучшим в истории.
Когда говорили о Роналдиньо и Месси, у Криштиану было все. Он был виртуозным, взрывным. Он превратился в машину.
Роналду там, где он есть. Такова жизнь. Он в Саудовской Аравии, и мы все должны быть очень благодарны Криштиану за все, что он сделал для футбола и Португалии.
Он величайший посол Португалии в истории», – сказал Мендеш.
- Роналду ушел в «Аль-Наср» зимой.
- Сообщалось, что у него конфликт с Мендешем.
- 38-летний нападающий 5 раз выигрывал «Золотой мяч», больше таких наград только у Лионеля Месси – 7.
Источник: Record