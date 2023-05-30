Стала известна заявка сборной Италии на финал четырех Лиги наций

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини определился с составом на ближайшие матчи.

В июне итальянцы поучаствуют в финале четырех Лиги наций.

Соперник по 1/2 финала – Испания (15 июня).

В другом полуфинале встретятся Хорватия и Нидерланды.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Эмполи»);

Защитники: Федерико Баскиротто («Лечче»), ЛеонЛеонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Милан»), Федерико Гатти («Ювентус»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толои («Аталанта»);

Полузащитники: Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Марко Верратти («ПСЖ»), Николо Дзаньоло (Галатасарай);

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).