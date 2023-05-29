Смолов назвал причину неудачного сезона «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов проанализировал сезон.

– Три главные причины, по которым этот сезон «Динамо» был неуспешным?

– Думаю, основная причина – не смогли вовремя проанализировать, осознать и перестроиться, что нет состава предыдущего сезона, что те же Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна и Николо Моро ушли по ходу сезона. В принципе, у всех была надежда, что они могут остаться и продолжить. Нынешний состав слабее, чем в предыдущем сезоне. Все со мной согласятся.

Наверное, из-за большого количества ребят сложно рассчитывать на какое-то прогнозирование результатов в долгосрочной перспективе. Потому что результат может определяться большим количеством опытных или средних по возрасту игроков – суметь где-то взять паузу, нестись вперед. Зимой промежуточное четвертое место я считал достаточно успешным для нас результатом.

Говорить можно что угодно, но хотелось бы сказать, что в год столетия клуба это не то, на что мы рассчитывали и, конечно же, не то, на что рассчитывали болельщики. Хотелось бы извиниться, что и Кубок не удалось завоевать, при том, что в прошлом году мы играли в финале. Это было очень классно, была нереальная поддержка. Соответственно, и за игру в чемпионате в последних матчах хотим извиниться, хотя в принципе могли претендовать на тройку.