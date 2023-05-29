Смолов назвал главную претензию к российским судьям

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о судействе в чемпионате России.

– Замечали по сезону, что, возможно, ухудшилась работа арбитров?

– Не хочется высказываться категорично, но правда есть ощущение, что ухудшилась. Очень часто прибегают к VAR, очень много пауз. Получается рваный ритм, игру постоянно прерывают на пустом месте, при каждом угловом – вот это мне не нравится.

Судьи тоже люди, все ошибаются. Мне кажется, если снизить градус давления и внимание к ним, предоставить им возможность ошибаться и при этом после туров не визжать и не вызывать их на полиграф, может быть, они тоже раскрепостятся, станут судить лучше. Здесь имеет место быть и человеческий фактор.

Но в то же время, когда смотришь европейские чемпионаты, понимаешь, что на VAR уходит секунд 10, и главного судью лишний раз не трогают. А у нас – каждый угловой.

Конечно, задаешься вопросом: для чего это все? Вас на камерах сидит 4 человека, неужели вы не можете быстро разобраться, стоит ли останавливать игру?