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  • Газзаев объяснил, почему «Зенит» – безальтернативный чемпион России

Газзаев объяснил, почему «Зенит» – безальтернативный чемпион России

26 мая 2023, 08:49
8

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

– Для чемпионата России «Зенит» – команда без слабых мест?

– В последние годы «Зенит» – безальтернативный чемпион. Поздравляю Сергея Семака. Не понимаю тех, кто порой его как-то критикует. Результаты в РПЛ говорят сами за себя.

При этом нужно отметить не только тренерскую работу Сергея, но и то, как все организовано в клубе. Система: условия, инфраструктура, трансферная политика. По этим параметрам «Зенит» соответствует ведущим клубам Европы.

У команды очень стабильный состав, у футболистов уже выработался менталитет победителей. В этом сезоне мы видели, когда «Зенит» включался в концовках и дожимал соперников. Достаточно вспомнить недавний матч со «Спартаком».

– Гегемония «Зенита» продлится еще несколько лет?

– Так вопрос ставить нельзя. Сегодняшнее превосходство «Зенита» не означает, что другие клубы не должны ставить перед собой задачу бороться за золото. У нас есть четыре-пять команд, которые способны создать конкуренцию питерцам.

– Если сейчас уедет Малком, «Зенит» может «просесть»?

– Не думаю. Возможности клуба позволяют проводить ему грамотную, точечную селекцию. Уедет Малком – возьмут другого сильного легионера. У «Зенита» в этом отношении руки не связаны.

  • «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.
  • После прихода Семака в 2018 году клуб ни разу не опускался ниже первого места.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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NewLife
1685083468
Стер язык, наверное, об алешин зад.
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Валя Ромашина
1685086616
Пока у власти будет обнулитель ... зенит всегда будет чемпионом . Никто даже представить себе не может сколько туда вкачивают денег. И поэтому играя с зенитом игроки не напрягаются , зная что все равно победы им не будет , да и судьи если что придут на выручку . Как только уйдет обнулитель и зенит улетит в первую лигу
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шахта Заполярная
1685092589
Почему, пес знает почему, но никогда не скажет правду. Почему. По админресурсу, по ручным судьям, по немереным халявным деньгам государственного газпрема, эск, кдк, по всему куда дотянулись газовые щупальца
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