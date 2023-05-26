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    • Газзаев объяснил, почему «Зенит» – безальтернативный чемпион России

    Газзаев объяснил, почему «Зенит» – безальтернативный чемпион России

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

    – Для чемпионата России «Зенит» – команда без слабых мест?

    – В последние годы «Зенит» – безальтернативный чемпион. Поздравляю Сергея Семака. Не понимаю тех, кто порой его как-то критикует. Результаты в РПЛ говорят сами за себя.

    При этом нужно отметить не только тренерскую работу Сергея, но и то, как все организовано в клубе. Система: условия, инфраструктура, трансферная политика. По этим параметрам «Зенит» соответствует ведущим клубам Европы.

    У команды очень стабильный состав, у футболистов уже выработался менталитет победителей. В этом сезоне мы видели, когда «Зенит» включался в концовках и дожимал соперников. Достаточно вспомнить недавний матч со «Спартаком».

    – Гегемония «Зенита» продлится еще несколько лет?

    – Так вопрос ставить нельзя. Сегодняшнее превосходство «Зенита» не означает, что другие клубы не должны ставить перед собой задачу бороться за золото. У нас есть четыре-пять команд, которые способны создать конкуренцию питерцам.

    – Если сейчас уедет Малком, «Зенит» может «просесть»?

    – Не думаю. Возможности клуба позволяют проводить ему грамотную, точечную селекцию. Уедет Малком – возьмут другого сильного легионера. У «Зенита» в этом отношении руки не связаны.

    • «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.
    • После прихода Семака в 2018 году клуб ни разу не опускался ниже первого места.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2477

      ПалкоВводецъ (returned) 18 минут назад

      На место Малкома найдётся не хуже, а может ещё и круче игрок. Пока у Зенита отличные точечные попадания. Не то что сви ньи. Понаберут десяток неликвида, вместо 1 хорошего. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +87

      Валя Ромашина 1 час назад

      Пока у власти будет обнулитель ... зенит всегда будет чемпионом . Никто даже представить себе не может сколько туда вкачивают денег. И поэтому играя с зенитом игроки не напрягаются , зная что все равно победы им не будет , да и судьи если что придут на выручку . Как только уйдет обнулитель и зенит улетит в первую лигу

      2
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      Рейтинг: +22541

      Persona_non_Grata > Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну не сразу, но очень быстро - ну приблизительно так, как было с "Аланией" ...

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      Рейтинг: +18465

      NewLife 2 часа назад

      Стер язык, наверное, об алешин зад.

      2
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