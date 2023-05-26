Газзаев объяснил, почему «Зенит» – безальтернативный чемпион России

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.
– Для чемпионата России «Зенит» – команда без слабых мест?
– В последние годы «Зенит» – безальтернативный чемпион. Поздравляю Сергея Семака. Не понимаю тех, кто порой его как-то критикует. Результаты в РПЛ говорят сами за себя.
При этом нужно отметить не только тренерскую работу Сергея, но и то, как все организовано в клубе. Система: условия, инфраструктура, трансферная политика. По этим параметрам «Зенит» соответствует ведущим клубам Европы.
У команды очень стабильный состав, у футболистов уже выработался менталитет победителей. В этом сезоне мы видели, когда «Зенит» включался в концовках и дожимал соперников. Достаточно вспомнить недавний матч со «Спартаком».
– Гегемония «Зенита» продлится еще несколько лет?
– Так вопрос ставить нельзя. Сегодняшнее превосходство «Зенита» не означает, что другие клубы не должны ставить перед собой задачу бороться за золото. У нас есть четыре-пять команд, которые способны создать конкуренцию питерцам.
– Если сейчас уедет Малком, «Зенит» может «просесть»?
– Не думаю. Возможности клуба позволяют проводить ему грамотную, точечную селекцию. Уедет Малком – возьмут другого сильного легионера. У «Зенита» в этом отношении руки не связаны.
- «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.
- После прихода Семака в 2018 году клуб ни разу не опускался ниже первого места.