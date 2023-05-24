Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» обжалует дисквалификацию Соболева на четыре матча

    «Спартак» обжалует дисквалификацию Соболева на четыре матча

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб обжалует решение КДК РФС по дисквалификации Александра Соболева на четыре матча.

    «Александр на заседании принeс извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», – сказал Зеленов.

    • На 66-й минуте дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
    • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
    • КДК отменил красную карточку Роши.

    Новости по теме
    Актер Баринов: «Соболева за такой жест надо очень долго гнобить» 2
    Хаджи: «Почему Евсееву после Уэльса можно было выругаться, а Соболеву такое нельзя?» 2
    Радимов оценил дисквалификацию Соболева
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +589

      semm 11 минут назад

      т.е. Спартак поощряет такие действия - идиоты, он вам ещё покажет не такое - отнять у него бутсы причём навсегда - российский футбол переживёт потерю ещё одного козла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14792

      Алексей З 2 часа назад

      Сколько в регламенте прописано , столько и влепили.
      Будет время подумать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 