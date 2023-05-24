«Спартак» обжалует дисквалификацию Соболева на четыре матча

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб обжалует решение КДК РФС по дисквалификации Александра Соболева на четыре матча.
«Александр на заседании принeс извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», – сказал Зеленов.
- На 66-й минуте дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
- Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
- КДК отменил красную карточку Роши.
Источник: «Чемпионат»