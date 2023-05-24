«Спартак» обжалует дисквалификацию Соболева на четыре матча

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб обжалует решение КДК РФС по дисквалификации Александра Соболева на четыре матча.

«Александр на заседании принeс извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», – сказал Зеленов.