ЭСК РФС вынес вердикт по удалению Роши в дерби «Спартак» – ЦСКА

Интересные такие эксперты. (Сразу скажу не в защиту соболя.)
Почему одному нельзя, а другому можно, причем два раза, причем в сторону судьи. Причем через все поле и на глазах всех болельщиков. Он хотел объяснить? Подойди к полевому судье и объясни. Если что судья воспользуется переводчиком. Не знаешь языка - твои проблемы. Ты такой же гасторбайтер, как и жители средней азии, а значит обязан уметь выражать свои минимальные вопросы, претензии, мысли, на языке страны пребывания.
Что за дискриминация?! Футбольные правила одинаковы для всех! А то получается, своих гнобим - чужих лелеем. А в ответ, на улицы детям уже страшно выйти - гасторбайтеры гуляют.
ЭСК РФС признал ошибочным решение арбитра Сергея Карасева в матче 28‑го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА удалить защитника Виллиана Рошу на 66-й минуте.
- На 66-й минуте Александр Соболев схватился за пах в штрафной площади ЦСКА.
- Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
- Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
«ЭСК рассмотрел эпизод с удалением Роши в дерби «Спартак» – ЦСКА. Эксперты дали заключение для КДК, что это не красная карточка.
Теперь комитет Григорьянца должен ее отменить», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.