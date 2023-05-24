ЭСК РФС вынес вердикт по удалению Роши в дерби «Спартак» – ЦСКА

ЭСК РФС признал ошибочным решение арбитра Сергея Карасева в матче 28‑го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА удалить защитника Виллиана Рошу на 66-й минуте.

На 66-й минуте Александр Соболев схватился за пах в штрафной площади ЦСКА.

Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«ЭСК рассмотрел эпизод с удалением Роши в дерби «Спартак» – ЦСКА. Эксперты дали заключение для КДК, что это не красная карточка.

Теперь комитет Григорьянца должен ее отменить», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.