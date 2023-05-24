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  • ЭСК РФС вынес вердикт по удалению Роши в дерби «Спартак» – ЦСКА

ЭСК РФС вынес вердикт по удалению Роши в дерби «Спартак» – ЦСКА

24 мая 2023, 14:06
6

ЭСК РФС признал ошибочным решение арбитра Сергея Карасева в матче 28‑го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА удалить защитника Виллиана Рошу на 66-й минуте.

  • На 66-й минуте Александр Соболев схватился за пах в штрафной площади ЦСКА.
  • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
  • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«ЭСК рассмотрел эпизод с удалением Роши в дерби «Спартак» – ЦСКА. Эксперты дали заключение для КДК, что это не красная карточка.

Теперь комитет Григорьянца должен ее отменить», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Роша Виллиан
Комментарии (6)
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Таврида
1684928979
И нашим, и вашим. Удаление Роши уже не отменить, матч не переиграть. ЭСК признало ошибку Карасева, но это же на турнирной таблице никак не скажется. Опять поддержу мнение Червиченко, что Карасева заставляли вернуть долг «Спартаку» в дерби с ЦСКА. Карасев все-таки судья ФИФА, трудно согласиться что он такие ошибки из-за непрофессионализма совершал. Даже ВАР на решающем пенальти на последней минуте не посмотрел, и ЭСК его прикрыло...
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Таврида
1684930834
И давно уже пора создать Спортивный суд. Пусть там несогласные стороны решают споры в состязательном порядке, а не зависят от решений чинуш из комиссий. Конечно, он-лайн трансляции заседаний и открытые протоколы с возможностью апелляций. Хотя даже ЭСК не приняли мутные снимки с карманного калькулятора в пользу мнения Заремы Селиховой...
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ivany4
1684932420
Интересные такие эксперты. (Сразу скажу не в защиту соболя.) Почему одному нельзя, а другому можно, причем два раза, причем в сторону судьи. Причем через все поле и на глазах всех болельщиков. Он хотел объяснить? Подойди к полевому судье и объясни. Если что судья воспользуется переводчиком. Не знаешь языка - твои проблемы. Ты такой же гасторбайтер, как и жители средней азии, а значит обязан уметь выражать свои минимальные вопросы, претензии, мысли, на языке страны пребывания. Что за дискриминация?! Футбольные правила одинаковы для всех! А то получается, своих гнобим - чужих лелеем. А в ответ, на улицы детям уже страшно выйти - гасторбайтеры гуляют.
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