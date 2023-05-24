Адвокат Добровинский назвал виновных в жесте Соболева

Александр Добровинский, адвокат и болельщик «Динамо», дал оценку жесту нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).

Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

«Я говорил и говорю: в поступке Соболева виновата вся команда и естественно руководство. Нет ни воспитательной работы, ни серьезного наказания игрока со стороны «Спартака». Ничего. Только слова о травле несчастного нападающего. Происходит ничем не оправданное давление на РФС с целью отвести удар от команды и от самого Соболева», – считает Добровинский.