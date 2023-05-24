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    Адвокат Добровинский назвал виновных в жесте Соболева

    Александр Добровинский, адвокат и болельщик «Динамо», дал оценку жесту нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).
    • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

    «Я говорил и говорю: в поступке Соболева виновата вся команда и естественно руководство. Нет ни воспитательной работы, ни серьезного наказания игрока со стороны «Спартака». Ничего. Только слова о травле несчастного нападающего. Происходит ничем не оправданное давление на РФС с целью отвести удар от команды и от самого Соболева», – считает Добровинский.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +19864

      Cleaner 38 минут назад

      РЫБА ТУХНЕТ С ГОЛОВЫ. Федуны намеренно опустили Спартака ниже плинтуса. О какой морали можно рассуждать, когда в последние годы командой руководила Зарема. А кто она такая хорошо известно всем болельщикам в России...(((

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      Рейтинг: +2914

      фанат джигурды 1 час назад

      Продажный адвокат
      Доверья не внушает
      И весь этот бардак
      Меня так раздражает (с)

      Прошёл очередной тур чемпионата по футболу, но не голы или опасные моменты 4-й день обсуждают, а писюны.

      3
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      Рейтинг: +19864

      Cleaner > Cleaner 34 минуты назад

      Я смотрю футбол больше 40 лет, но ТАКОГО морального уродства не видел НИ РАЗУ. Ни у нас, ни за рубежом. Потому и обсуждаем. Чтобы такое больше не повторилось! Соболев обосрал футбол и болельщиков, а Вы предлагаете просто обсудить вполне себе обыденную игру и спустить все на тормозах.

      0
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      Рейтинг: +1058

      rac531 2 часа назад

      А, может быть, Роша, как утверждает t.me/pervsport/18236 и не виноват?

      «Проспартаковские каналы весь день выкладывали видео с технических камер, чтобы доказать (зачем-то), что защитник ЦСКА Роша в дерби первым спровоцировал форварда «Спартака» Соболева, хватая себя за пах. Оказалось, что Роша периодически трогает себя за причинное место примерно везде – и на Соболева особо не ориентируется»

      t.me/pervsport/18236
      10.6KMay 23 at 21:21

      0
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      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Адвокаты в яйцах разбираются

      2
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      Рейтинг: +29777

      JTherry 2 часа назад

      Гинер и Добровинского припахал по старой коммерческой дружбе в укрожопии, вот только не пойму, почему наезжают на Соболева, если мондавошки обнаружили у Роши..? и вонь от "голубого пула" на всю округу, все СМИ хайпанули на мондавошках Роши...)

      3
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      Рейтинг: +425

      cska1948 > JTherry 2 часа назад

      Дайте ссылку не на фотографии, а на виде, где Роша показывает ПЕРВЫМ неприличный жест Соболеву. Не дадите! Потому что такого видео НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

      3
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      Рейтинг: +1058

      rac531 > cska1948 2 часа назад

      Ссылку не дам, потому что здесь это ЗАПРЕЩЕНО. Меня за это на сутки забанили.
      Смотри видео:
      У КУЗЬМИЧА: Роша трижды показывал я...ца спартаковцам!! А когда провокация удалась побежал жаловаться боковому!

      1
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      Рейтинг: +1058

      rac531 > JTherry 2 часа назад

      А, может быть, застарелая гонорея? То течет, то капает(((

      0
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      Рейтинг: +425

      cska1948 > rac531 2 часа назад

      Посмотрел я на вашего матерщинника. И что? Там нет видео, а есть скриншоты. На которых НИЧЕГО не понятно. Знаете почему только вырванные из контекста фотографии? Да потому, что если показывать видео, то ваша, спартаковская, версия что Роша провоцировал Соболева рассыпаться как карточный домик.

      3
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      Рейтинг: +2403

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Склизкий этот дельфин с улыбкой дауна на лице. Какой игрочишка, такой и клубишко! Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +174

      =Cпapтак= > ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      прям как ты и твой бзенет голубиный клуб

      3
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      Рейтинг: +2403

      ПалкоВводецъ (returned) > =Cпapтак= 2 часа назад

      Ой, кто это там хрюкнул? Кто это к нам сунул свой пятачок? Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +19864

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 32 минуты назад

      Склизкий? Гнилой он...(

      0
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      Рейтинг: +3032

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 18 минут назад

      Что бл*, себя не узнал. Завязывай с политурой.

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