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Адвокат Добровинский назвал виновных в жесте Соболева

24 мая 2023, 08:50
11

Александр Добровинский, адвокат и болельщик «Динамо», дал оценку жесту нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

  • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).
  • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

«Я говорил и говорю: в поступке Соболева виновата вся команда и естественно руководство. Нет ни воспитательной работы, ни серьезного наказания игрока со стороны «Спартака». Ничего. Только слова о травле несчастного нападающего. Происходит ничем не оправданное давление на РФС с целью отвести удар от команды и от самого Соболева», – считает Добровинский.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр
Комментарии (11)
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JTherry
1684911849
Гинер и Добровинского припахал по старой коммерческой дружбе в укрожопии, вот только не пойму, почему наезжают на Соболева, если мондавошки обнаружили у Роши..? и вонь от "голубого пула" на всю округу, все СМИ хайпанули на мондавошках Роши...)
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Дядя Серёжа
1684914085
Адвокаты в яйцах разбираются
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фанат джигурды
1684915806
Продажный адвокат Доверья не внушает И весь этот бардак Меня так раздражает (с) Прошёл очередной тур чемпионата по футболу, но не голы или опасные моменты 4-й день обсуждают, а писюны.
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