Джигурда оценил жест Соболева в матче с ЦСКА

Актер и музыкант Никита Джигурда дал оценку жесту нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).

Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

«Я не знаю, для чего вообще это раздувается, что касается футбола и хоккея. Они же гладиаторы. Как в шоу-бизнесе скандалы. Привлекают внимание. Значит, они профессионально делают свое дело. Пару тысяч лет назад гладиаторы и на глазах убивали друг друга. А сейчас просто показывают жесты или дерутся.

Это нормально! Так и должно быть! Он показал на гениталии, ну и что. Не вижу в этом ничего зазорного. Конечно, об этом напишут, значит, привлекут внимание к команде. Неважно, получит штраф или санкции. Внимание привлечено, все», – сказал Джигурда.