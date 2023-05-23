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Джигурда оценил жест Соболева в матче с ЦСКА

23 мая 2023, 20:07
7

Актер и музыкант Никита Джигурда дал оценку жесту нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

  • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).
  • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

«Я не знаю, для чего вообще это раздувается, что касается футбола и хоккея. Они же гладиаторы. Как в шоу-бизнесе скандалы. Привлекают внимание. Значит, они профессионально делают свое дело. Пару тысяч лет назад гладиаторы и на глазах убивали друг друга. А сейчас просто показывают жесты или дерутся.

Это нормально! Так и должно быть! Он показал на гениталии, ну и что. Не вижу в этом ничего зазорного. Конечно, об этом напишут, значит, привлекут внимание к команде. Неважно, получит штраф или санкции. Внимание привлечено, все», – сказал Джигурда.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр
Комментарии (7)
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партизан84
1684862284
Этого то кто из старого ящика вытащил? Потом назад не загоните!
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VVM1964
1684862319
Думаю надо Соболеву еще и премию выписать - привлек всеобщее внимание, так глядишь и популярность футбола в стране возрастет !!! )))
Ответить
Добрый Бобер
1684862397
А давно Джигурда в адеквате?
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Bozigit
1684862623
Вот здесь конечно Джигурда. Куда без него?)))
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Fialet
1684866178
Такого дебила как Чжигурда трудно найти.
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AtticusFinch1
1684867207
Главный гениталий фриков
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dimag
1684870614
"Внимание к гениталиям привлечено ! И это нормально!" - Никита Джигурда.
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