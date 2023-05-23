Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джигурда оценил жест Соболева в матче с ЦСКА

    Актер и музыкант Никита Джигурда дал оценку жесту нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).
    • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

    «Я не знаю, для чего вообще это раздувается, что касается футбола и хоккея. Они же гладиаторы. Как в шоу-бизнесе скандалы. Привлекают внимание. Значит, они профессионально делают свое дело. Пару тысяч лет назад гладиаторы и на глазах убивали друг друга. А сейчас просто показывают жесты или дерутся.

    Это нормально! Так и должно быть! Он показал на гениталии, ну и что. Не вижу в этом ничего зазорного. Конечно, об этом напишут, значит, привлекут внимание к команде. Неважно, получит штраф или санкции. Внимание привлечено, все», – сказал Джигурда.

    Новости по теме
    Хаджи: «Соболев заболевает – надо сводить его к психологу»
    «Спартак» предоставил КДК три видео, на которых Роша держится за пах рядом с Соболевым 5
    В ЦСКА отреагировали на обвинения Роши, что он первым показал Соболеву неприличный жест 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:07
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2214

      Bozigit 43 минуты назад

      Вот здесь конечно Джигурда. Куда без него?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6363

      Добрый Бобер 46 минут назад

      А давно Джигурда в адеквате?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34455

      VVM1964 48 минут назад

      Думаю надо Соболеву еще и премию выписать - привлек всеобщее внимание, так глядишь и популярность футбола в стране возрастет !!! )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1017

      партизан84 48 минут назад

      Этого то кто из старого ящика вытащил? Потом назад не загоните!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 