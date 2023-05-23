«Истерия и травля неприемлемы»: «Спартак» встал на защиту Соболева

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба в связи с массовой критикой в адрес Александра Соболева.

Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).

Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть.

Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер.

Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же как и попытка оказать давление на членов КДК», – заявил Зеленов.