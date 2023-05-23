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  • «Истерия и травля неприемлемы»: «Спартак» встал на защиту Соболева

«Истерия и травля неприемлемы»: «Спартак» встал на защиту Соболева

23 мая 2023, 18:40
21

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба в связи с массовой критикой в адрес Александра Соболева.

  • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).
  • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть.

Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер.

Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же как и попытка оказать давление на членов КДК», – заявил Зеленов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (21)
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NewLife
1684857311
Разве Газпром может на кого-то давить ?
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alex1951
1684858148
А что Спартак по вашему,должен был обоср.....своего игрока? Это мы не с позиции росболельщиков ,а с позиции спартаковских решал...
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за спартак топим
1684858857
По этому мы и Великий и Всенародный наш любимый Спартак, всегда обсуждали и всегда делали все что угодно что б нас не было... Но СПАРТАК, ВСЕГДА СПАРТАК... остальные сосите
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Беспонтий
1684861071
неприемлема сама история а истерия и травля это как бумеранг чудесным образом вернувшийся некогда действительно великой и всенароднолюбимой команде
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Burtaze
1684861667
команду опозорил...теперь нормальные пацаны будут считать что в спартаке так принято..а какая тут травля ..я лично этот жест расцениваю ,что соболеву приглянулся роша, вот он и начал недвусмысленно хватать себя за причинное место.. а что..а вдруг.. не верю,что команда встала горой за соболева..может отдельные особи какие с ним одной мазью мазались.. толерантантисты....
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NewLife
1684863715
Здесь кишат вылупившиеся опарыши - помойные тролли. Уважаемые болельщики красно-белых и просто адекватные люди, пожалуйста, не отвечайте им, несмотря на всю вонь, которые они распускают. Хозяева платят им только тогда, когда на их высер приходит ответ. Если не будет ответов, у хозяев не будет мотивации содержать это дерьмо, и Бомбардир начнет очищаться. Не кормите троллей, всех в игнор !
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шахта Заполярная
1684868117
Немытые быстро стрелки с кержа перевели. Я Соболева не оправдываю, но он мужской жест показал, а керж как дешевка, впрочем какая команда такие и кержи
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maygli
1685171934
Думаю урок и Соболеву и Спартаку. У Соболева дисциплинарки зачастили последнее время. Подводит всю команду. Кто в Спартаке отвечает за воспитательную работу с игроками? На выход. Дисциплиной надо заняться основательно.
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