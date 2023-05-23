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    • «Истерия и травля неприемлемы»: «Спартак» встал на защиту Соболева

    «Истерия и травля неприемлемы»: «Спартак» встал на защиту Соболева

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба в связи с массовой критикой в адрес Александра Соболева.

    • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).
    • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

    «Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть.

    Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер.

    Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же как и попытка оказать давление на членов КДК», – заявил Зеленов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии29
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      Рейтинг: +18388

      NewLife 23 минуты назад

      Здесь кишат вылупившиеся опарыши - помойные тролли. Уважаемые болельщики красно-белых и просто адекватные люди, пожалуйста, не отвечайте им, несмотря на всю вонь, которые они распускают. Хозяева платят им только тогда, когда на их высер приходит ответ. Если не будет ответов, у хозяев не будет мотивации содержать это дерьмо, и Бомбардир начнет очищаться. Не кормите троллей, всех в игнор !

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      Рейтинг: +302

      Burtaze 57 минут назад

      команду опозорил...теперь нормальные пацаны будут считать что в спартаке так принято..а какая тут травля ..я лично этот жест расцениваю ,что соболеву приглянулся роша,
      вот он и начал недвусмысленно хватать себя за причинное место..
      а что..а вдруг..
      не верю,что команда встала горой за соболева..может отдельные особи какие с ним одной мазью мазались..
      толерантантисты....

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      Рейтинг: +8416

      Беспонтий 1 час назад

      неприемлема сама история
      а истерия и травля это как бумеранг чудесным образом вернувшийся некогда действительно великой и всенароднолюбимой команде

      1
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      Рейтинг: +18

      за спартак топим 1 час назад

      По этому мы и Великий и Всенародный наш любимый Спартак, всегда обсуждали и всегда делали все что угодно что б нас не было... Но СПАРТАК, ВСЕГДА СПАРТАК... остальные сосите

      4
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      Рейтинг: +13812

      R_a_i_n > за спартак топим 1 час назад

      Согласен со всем, кроме последних двух слов.

      3
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      Рейтинг: +796

      Янвapь 69 > R_a_i_n 1 час назад

      Не ломайся, шалун

      0
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      Рейтинг: +796

      Янвapь 69 > за спартак топим 1 час назад

      Животное, ты откуда убежало из цирка или зоопарка ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +13812

      R_a_i_n > Янвapь 69 1 час назад

      Я тебе уже говорил, шалун это твой муж, любовник, партнер на худой конец!

      3
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      Рейтинг: +796

      Янвapь 69 > R_a_i_n 1 час назад

      Ротэ ? Попка-дурак ?

      0
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      Рейтинг: +13812

      R_a_i_n > Янвapь 69 1 час назад

      Да-да, у тебя ротэ сегодня, мультиаккаунтный утырок!

      2
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      Рейтинг: +796

      Янвapь 69 > R_a_i_n 1 час назад

      Не скавчи так жалостно, убыток. Как же тебя, петуха позорного, манят оральные темы )))) Шалунишка

      0
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      Рейтинг: +13812

      R_a_i_n > Янвapь 69 56 минут назад

      скавчи? Это ваш сленг, не знаю я такого слова. Петуха позорного тебя имели сегодня всем твоим сообществом. А ты в это время судорожно вспоминал пароли от своих запасных аккаунтов, что бы излить душонку свою никчемную на ветке Спартака.

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      Рейтинг: +796

      Янвapь 69 > R_a_i_n 51 минуту назад

      Тарассофка полыхает, поросячья вонь и визги распространяются по бомбе

      0
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      Рейтинг: +13812

      R_a_i_n > Янвapь 69 38 минут назад

      Тарасовка сочувствует тебе...

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      Рейтинг: +1899

      Suvorov51 1 час назад

      Больше всего вонь поднимает питерская помойка, дело в том, что сама кругом обосрана, то про ЯШИНА.Л теперь Керж показал, вот им и надо на кого то надавить, вот и лезут со своей вонью

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      Рейтинг: +11676

      alex1951 1 час назад

      А что Спартак по вашему,должен был обоср.....своего игрока?
      Это мы не с позиции росболельщиков ,а с позиции спартаковских решал...

      0
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      Рейтинг: +190

      JIEGEHDA > alex1951 1 час назад

      Ну тот факт что он нагадил. А вот слова " за это он принес извинения" значит что? Окей . После каждого сезона КДК и вообще судьи будут извиняться перед Спартаком . Это пойдёт на пользу? Бред же .

      2
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      Рейтинг: +190

      JIEGEHDA > alex1951 1 час назад

      И с куя ли уважаемые фанаты Спартака и руководство этого клуба обсирали Дзюбу? Зачем надо было нагнетать и тд. Тп.? Почему то в адрес других можно . А как своего так перестаньте?

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      Рейтинг: +1223

      Спартач80 > JIEGEHDA 51 минуту назад

      Мы услышали твоё мнение,иди щи вари,домохозяйка немытая=)))

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      Рейтинг: +302

      Burtaze > alex1951 48 минут назад

      нет зачем..обхезать игрока спартаку нельзя...это игроку можно обхезать клуб..

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      Рейтинг: +18388

      NewLife 2 часа назад

      Разве Газпром может на кого-то давить ?

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      Рейтинг: +929

      7:1 > 7:1 2 часа назад

      бугага, и тут нужно приплести газпром! играл вонючий спортаг с главным клубом москвы - но виноват, естественно, газпром, да. которому, между прочим, уже ничего в этом сезоне не нужно, сами там грызитесь за медали.

      лять, до чего спартачи тупые, в который раз убеждаюсь. в любой непонятной ситуации пиши газпром. пц, даунизм.

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      Рейтинг: +34455

      VVM1964 > VVM1964 1 час назад

      Столько говна, сколько вы здесь вылили , не сравнится ни с кем !!!((( Это же касается и публичных заявлений - зенитовцы вопят громче всех !!! (((

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      Рейтинг: +796

      Янвapь 69 > VVM1964 1 час назад

      https://ibb.co/3F5p1zc

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      Рейтинг: +34455

      VVM1964 > Янвapь 69 1 час назад

      Да хватит уже мне это слать - не буду я тебя драть !!!, обращайся к своим, "голубоглазым" !!!

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      Рейтинг: +796

      Янвapь 69 > VVM1964 1 час назад

      Это у вас семейный праздник

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      Рейтинг: +34455

      VVM1964 > Янвapь 69 1 час назад

      Я тебе уже писал - "Не будь дебилом", но видимо твой возраст не позволяет надеяться на улучшение мозговой деятельности !!! )

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      Рейтинг: +796

      Янвapь 69 > VVM1964 58 минут назад

      Не, не , не переживай, я на участие в этих оргиях не претендую

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      Рейтинг: +13812

      R_a_i_n > Янвapь 69 36 минут назад

      Как не претендуешь? Ты главная героиня на этом гей-празднике! Тебя дерут до посинения.

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