«Истерия и травля неприемлемы»: «Спартак» встал на защиту Соболева

Здесь кишат вылупившиеся опарыши - помойные тролли. Уважаемые болельщики красно-белых и просто адекватные люди, пожалуйста, не отвечайте им, несмотря на всю вонь, которые они распускают. Хозяева платят им только тогда, когда на их высер приходит ответ. Если не будет ответов, у хозяев не будет мотивации содержать это дерьмо, и Бомбардир начнет очищаться. Не кормите троллей, всех в игнор !
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба в связи с массовой критикой в адрес Александра Соболева.
- Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).
- Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
- Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.
«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть.
Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер.
Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же как и попытка оказать давление на членов КДК», – заявил Зеленов.