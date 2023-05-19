Четвероклассник посвятил школьное сочинение «Енисею» – учитель оценил

В распоряжение пресс-службы «Енисея» попало сообщение красноярского школьника, посвященное клубу. Учитель оценил его на «отлично».

«Вы готовы? Сейчас будет разрыв сердечка!

Нам прислали итоговое сочинение Платона Шалыгина, который вот-вот закончит 4 класс и уже 5 лет не пропускает ни одного матча любимой команды.

Заслуженная пятeрка», – написал «Енисей».