Четвероклассник посвятил школьное сочинение «Енисею» – учитель оценил

В распоряжение пресс-службы «Енисея» попало сообщение красноярского школьника, посвященное клубу. Учитель оценил его на «отлично».
«Вы готовы? Сейчас будет разрыв сердечка!
Нам прислали итоговое сочинение Платона Шалыгина, который вот-вот закончит 4 класс и уже 5 лет не пропускает ни одного матча любимой команды.
Заслуженная пятeрка», – написал «Енисей».
- Красноярцы идут в зоне переходных матчей Первой лиги.
- «Енисея» не было в РПЛ с 2019 года.
- В Первой лиге осталось 3 тура.
Источник: телеграм-канал «Енисея»