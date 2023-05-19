Медведев призвал фанатов «Зенита» вернуться на «Газпром Арену»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев к активным фанатам клуба, которые бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID.

«Стоит отметить посещаемость «Зенита»: несмотря на всю ситуацию, наш клуб смог организовать всe так, что на трибуны приходит рекордное количество зрителей. Мы рады, что постепенно подходим к полной заполняемости стадиона. Уверен, что так будет и дальше.

Хотел бы публично еще раз выразить надежду, что «Вираж» наконец‑то поймет, что та форма протеста, которую выбрали фанаты, не самая лучшая. Я неоднократно призывал в личных беседах, и теперь – через СМИ, чтобы «Вираж» вернулся на нашу арену», – сказал Медведев.