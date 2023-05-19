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    • Медведев призвал фанатов «Зенита» вернуться на «Газпром Арену»

    Медведев призвал фанатов «Зенита» вернуться на «Газпром Арену»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев к активным фанатам клуба, которые бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID.

    «Стоит отметить посещаемость «Зенита»: несмотря на всю ситуацию, наш клуб смог организовать всe так, что на трибуны приходит рекордное количество зрителей. Мы рады, что постепенно подходим к полной заполняемости стадиона. Уверен, что так будет и дальше.

    Хотел бы публично еще раз выразить надежду, что «Вираж» наконец‑то поймет, что та форма протеста, которую выбрали фанаты, не самая лучшая. Я неоднократно призывал в личных беседах, и теперь – через СМИ, чтобы «Вираж» вернулся на нашу арену», – сказал Медведев.

    • Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6347

      rash1959 15 минут назад

      А халявного доширака хватит всем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14700

      Алексей З 2 часа назад

      Это всё чистой воды лицемерие.
      Хотите заполнить стадион , бесплатный вход и люди подтянутся.
      Ну какая вам наХ разница , ярд в минусе или два, государство оплачивает.
      Легко. Дерзайте.

      0
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      Рейтинг: +986

      rac531 3 часа назад

      А я призываю Медведева вернуть ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ РОССИЙСКОГО ШЕЛЬФА В БАРЕНЦОВОМ МОРЕ с его углеводородными запасами, которые он подарил своим норвежским друзьям

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