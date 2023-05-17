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  • Журналист Алейшо: «Из «Зенита» не уедет ни один бразилец, если им увеличат зарплату»

Журналист Алейшо: «Из «Зенита» не уедет ни один бразилец, если им увеличат зарплату»

17 мая 2023, 23:38
9

Бразильский журналист с российским паспортом Фабио Алейшо высказался о ситуации с возможным отъездом бразильцев из «Зенита» летом.

«Сколько зенитовских бразильцев уедет? Все зависит от того, сколько еще им заплатит клуб. Разве для «Зенита» это проблема? Если им увеличат зарплаты, то все останутся.

У Малкома есть варианты в Европе, но он не хочет рисковать. Не готов ехать туда, где не будет играть. «ПСЖ» точно его хочет», – сказал Алейшо.

  • Агент зенитовских бразильцев неделю назад сообщил, что они летом не уйдут.
  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
  • Новый сезон стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит
Комментарии (9)
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mutabor0992
1684357327
Они совсем оБуели?Бананами им зарплату выдавать!Совсем зажрались!!!
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Ziklop
1684358996
жадность фраеров сгубит! кому они нужны ?
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nik55
1684389663
в Европе нужно пахать и доказывать свое мастерство-----а здесь без напряга можно хорошо заработать----народное достояние повысит зарплату и будут дальше сидеть
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