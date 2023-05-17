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    • Журналист Алейшо: «Из «Зенита» не уедет ни один бразилец, если им увеличат зарплату»

    Журналист Алейшо: «Из «Зенита» не уедет ни один бразилец, если им увеличат зарплату»

    Бразильский журналист с российским паспортом Фабио Алейшо высказался о ситуации с возможным отъездом бразильцев из «Зенита» летом.

    «Сколько зенитовских бразильцев уедет? Все зависит от того, сколько еще им заплатит клуб. Разве для «Зенита» это проблема? Если им увеличат зарплаты, то все останутся.

    У Малкома есть варианты в Европе, но он не хочет рисковать. Не готов ехать туда, где не будет играть. «ПСЖ» точно его хочет», – сказал Алейшо.

    • Агент зенитовских бразильцев неделю назад сообщил, что они летом не уйдут.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • Новый сезон стартует в июле.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    17.05.2023 23:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4186

      Ziklop 55 минут назад

      жадность фраеров сгубит! кому они нужны ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4327

      mutabor0992 1 час назад

      Они совсем оБуели?Бананами им зарплату выдавать!Совсем зажрались!!!

      0
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      Рейтинг: +16

      vaisboston 1 час назад

      Вот и весь ответ...Зенит держится на бразильцах, которые требуют еще больше миллионов

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