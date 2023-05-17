Журналист Алейшо: «Из «Зенита» не уедет ни один бразилец, если им увеличат зарплату»

жадность фраеров сгубит! кому они нужны ?
Бразильский журналист с российским паспортом Фабио Алейшо высказался о ситуации с возможным отъездом бразильцев из «Зенита» летом.
«Сколько зенитовских бразильцев уедет? Все зависит от того, сколько еще им заплатит клуб. Разве для «Зенита» это проблема? Если им увеличат зарплаты, то все останутся.
У Малкома есть варианты в Европе, но он не хочет рисковать. Не готов ехать туда, где не будет играть. «ПСЖ» точно его хочет», – сказал Алейшо.
- Агент зенитовских бразильцев неделю назад сообщил, что они летом не уйдут.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
- Новый сезон стартует в июле.