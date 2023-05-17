«Манчестер Сити» и «Реал» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

Матчей в сезоне: 9

Желтые карточки: 45 (5 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 26

Первая игра закончилась вничью со счетом 1:1. Голы забили Винисиус и Кевин Де Брюйне.

Коэффициенты:

Победа «Сити» – 1.60

Ничья – 4.75

Победа «Реала» – 6.00

Прогноз на матч: победа «Сити»

Где смотреть матч Манчестер Сити – Реал