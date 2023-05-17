«Манчестер Сити» и «Реал» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Манчестер Сити: Эдерсон – Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи – Кевин Де Брeйне, Илкай Гюндоган, Родри Эрнандес – Бернарду Силва, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд.
- Реал: Тибо Куртуа – Эдуардо Камавинга, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль – Лука Модрич, Тони Кроос, Федерико Вальверде – Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Родриго Гоэс.
Судья: Шимон Марчиняк (Польша)
- Матчей в сезоне: 9
- Желтые карточки: 45 (5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 26
Первая игра закончилась вничью со счетом 1:1. Голы забили Винисиус и Кевин Де Брюйне.
Коэффициенты:
- Победа «Сити» – 1.60
- Ничья – 4.75
- Победа «Реала» – 6.00
Прогноз на матч: победа «Сити»
Источник: «Бомбардир»