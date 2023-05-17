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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Реал»: полуфинал Лиги чемпионов, 17 мая 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Реал»: полуфинал Лиги чемпионов, 17 мая 2023

    «Манчестер Сити» и «Реал» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

    • Матчей в сезоне: 9
    • Желтые карточки: 45 (5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 26

    Первая игра закончилась вничью со счетом 1:1. Голы забили Винисиус и Кевин Де Брюйне.

    Коэффициенты:

    • Победа «Сити» – 1.60
    • Ничья – 4.75
    • Победа «Реала» – 6.00

    Прогноз на матч: победа «Сити»

    Где смотреть матч Манчестер Сити – Реал

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:58
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