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    • Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Реал»: полуфинал Лиги чемпионов, 17 мая 2023

    Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Реал»: полуфинал Лиги чемпионов, 17 мая 2023

    «Манчестер Сити» и «Реал» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Первая игра закончилась вничью со счетом 1:1. Голы забили Винисиус и Кевин Де Брюйне.

    • Матч состоится в среду, 17 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Сити» – явный фаворит ответного матча, коэффициент на их победу составляет 1,60. На выигрыш «Реала» можно поставить за 6,10. На ничью дают 4,70.

    Прогноз на матч Манчестер Сити – Реал

    Источник: «Бомбардир»

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