«Манчестер Сити» и «Реал» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Первая игра закончилась вничью со счетом 1:1. Голы забили Винисиус и Кевин Де Брюйне.
- Матч состоится в среду, 17 мая.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 22:00 мск.
«Сити» – явный фаворит ответного матча, коэффициент на их победу составляет 1,60. На выигрыш «Реала» можно поставить за 6,10. На ничью дают 4,70.
Источник: «Бомбардир»