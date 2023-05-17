«Манчестер Сити» и «Реал» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Первая игра закончилась вничью со счетом 1:1. Голы забили Винисиус и Кевин Де Брюйне.

Матч состоится в среду, 17 мая.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:00 мск.

«Сити» – явный фаворит ответного матча, коэффициент на их победу составляет 1,60. На выигрыш «Реала» можно поставить за 6,10. На ничью дают 4,70.

Прогноз на матч Манчестер Сити – Реал