«Барселона» предлагает Месси зарплату в 24 раза меньше, чем в Саудовской Аравии

Стали известны условия контракта, который «Барселона» предложила форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

По информации Sport.es, каталонский клуб предложил аргентинцу контракт сроком на один год с зарплатой 25 миллионов евро.

Сообщалось, что в Саудовской Аравии ему предлагают 600 миллионов долларов в год. Это в 24 раза меньше, чем предлагает «Барселона».

«Барселона» уверена, что Месси примет предложение.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.

Месси – воспитанник «Барселоны».

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