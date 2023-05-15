Хусаинов: «Российские судьи никогда не вернут себе авторитет»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал действующих российских судей.

«Одни и те же арбитры из тура в тур совершают одни и те же ошибки. Причeм в угоду разных клубов.

Существует человеческий фактор. Тут, как мне кажется, какой-то коммерческий, выгода для ряда лиц существует. Ну, не назначали бы этих судей после грубейших ошибок, а тут получается свой своего назначает.

Спорт очень изменился, футбол в частности. Развиваются технологии, но они не влияют на качество судейства. Иногда смотришь и задумываешься: а разбирается ли судья в футболе? Одни сомнения.. Российские арбитры никогда не вернут себе авторитет.

В целом, когда бизнес пришeл в футбол, всe посыпалось. Многие спортивные составляющие не решают, честная борьба отошла на второй план. Технологии будут развиваться, а система судейства в России только падать», – сказал Хусаинов.