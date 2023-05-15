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  • Хусаинов: «Российские судьи никогда не вернут себе авторитет»

Хусаинов: «Российские судьи никогда не вернут себе авторитет»

15 мая 2023, 18:59
3

Бывший арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал действующих российских судей.

«Одни и те же арбитры из тура в тур совершают одни и те же ошибки. Причeм в угоду разных клубов.

Существует человеческий фактор. Тут, как мне кажется, какой-то коммерческий, выгода для ряда лиц существует. Ну, не назначали бы этих судей после грубейших ошибок, а тут получается свой своего назначает.

Спорт очень изменился, футбол в частности. Развиваются технологии, но они не влияют на качество судейства. Иногда смотришь и задумываешься: а разбирается ли судья в футболе? Одни сомнения.. Российские арбитры никогда не вернут себе авторитет.

В целом, когда бизнес пришeл в футбол, всe посыпалось. Многие спортивные составляющие не решают, честная борьба отошла на второй план. Технологии будут развиваться, а система судейства в России только падать», – сказал Хусаинов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (3)
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ScarlettOgusania
1684172999
как можно вернуть то, чего не было никогда, о каком авторитете можно говорить, когда среди судей РПЛ есть или были кукуляки- кукуяны, матюнины, вилковы, казарцевы и другие не менее одиозные фигуранты)
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erybov1965
1684177148
Золотые слова.Пора проводить чемпионат на разных уровнях.Один по футболу,второй по бизнес-футболу.Вот по бизнес-футболу и меряться "деньгами".Согласен,что у нас деньги только все испортили.
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шахта Заполярная
1684178996
Пока существует в футболе грязьпром, будут и грязьпродажные свистки
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