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    • Хусаинов: «Российские судьи никогда не вернут себе авторитет»

    Хусаинов: «Российские судьи никогда не вернут себе авторитет»

    Бывший арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал действующих российских судей.

    «Одни и те же арбитры из тура в тур совершают одни и те же ошибки. Причeм в угоду разных клубов.

    Существует человеческий фактор. Тут, как мне кажется, какой-то коммерческий, выгода для ряда лиц существует. Ну, не назначали бы этих судей после грубейших ошибок, а тут получается свой своего назначает.

    Спорт очень изменился, футбол в частности. Развиваются технологии, но они не влияют на качество судейства. Иногда смотришь и задумываешься: а разбирается ли судья в футболе? Одни сомнения.. Российские арбитры никогда не вернут себе авторитет.

    В целом, когда бизнес пришeл в футбол, всe посыпалось. Многие спортивные составляющие не решают, честная борьба отошла на второй план. Технологии будут развиваться, а система судейства в России только падать», – сказал Хусаинов.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1813

      ScarlettOgusania 46 минут назад

      как можно вернуть то, чего не было никогда, о каком авторитете можно говорить, когда среди судей РПЛ есть или были кукуляки- кукуяны, матюнины, вилковы, казарцевы и другие не менее одиозные фигуранты)

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