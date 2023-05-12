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    Клуб Медиалиги работает над подписанием Джибриля Сиссе

    Главный тренер FC Bus Алан Гатагов рассказал о возможном приглашении в медийную команду Джибриля Сиссе.

    – Я хотел еще один трансфер сделать. Это вообще топ. Он может еще произойти. Это Джибриль Сиссе.

    – Уау!

    – Это изюминка! Фильм «Такси», ФК «Автобус», все дела. У меня такой вкус. Пока что думаю, как это сделать.

    Мы с ним пересекались в чемпионате России. Он в «Кубани» играл. У меня была установка – шлепнуть хорошо его. Раз бежим, аут, единоборство. Шлепаю его по ноге, а он как бежал, так и бежит.

    И ему было больно, и мне было больно, мы в стык пошли. Но он даже не показал вид. И я не показал. Тогда я понял его уровень терпения. Это так круто. Мы даже после матча футболками поменялись.

    – Контакты были?

    – В общих компаниях пересекались. Я думаю, как это сделать. Руки не доходят.

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    Источник: Sports.ru

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    12.05.2023 18:50
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