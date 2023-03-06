Пике анонсировал появление в испанской Медиалиге обладателя «Золотого мяча»

Я думал это только у нас есть такое
Основатель Кингс Лиги Жерар Пике рассказал о переговорах с двумя потенциальными звездными новичками.
«Кингс Лига получила два запроса от статусных футболистов, которые хотят сыграть у нас.
Один из них – обладатель «Золотого мяча», второй – всем известный француз.
Плюс будет еще одна бомба – речь о действующем игроке», – сообщил Пике.
- Кингс Лига (Лига королей) – испанский аналог Медиалиги.
- Там уже играют Икер Касильяс, Серхио Агуэро, Роналдиньо и другие.
- Предположительно, известный француз – это Джибриль Сиссе, а действующий игрок – Рауль Альбиоль.
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