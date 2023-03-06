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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Пике анонсировал появление в испанской Медиалиге обладателя «Золотого мяча»

    Основатель Кингс Лиги Жерар Пике рассказал о переговорах с двумя потенциальными звездными новичками.

    «Кингс Лига получила два запроса от статусных футболистов, которые хотят сыграть у нас.

    Один из них – обладатель «Золотого мяча», второй – всем известный француз.

    Плюс будет еще одна бомба – речь о действующем игроке», – сообщил Пике.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: Estadio Deportivo

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    06.03.2023 21:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 6 марта, 21:28

      Я думал это только у нас есть такое

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > AtticusFinch 6 марта, 23:45

      Я тоже думал, но в общем то ничего удивительного, весь мир играет по одному сценарию.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > Fialet 7 марта, 07:23

      что-то я не видел спортсменов сидящих в сенатах и парламентах по всему миру , как у нас))

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > AtticusFinch 7 марта, 10:42

      Один сценарий - это не обязательно одинаковый для всех. Каждому прписано своё, но в рамках общего плана. А в Штатах, к слову, был президент киноактёр. Да и Шварценеггер губернатором.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > Fialet 7 марта, 15:32

      Ну это да)

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