Хвича прокомментировал первое чемпионство «Наполи» со времен Марадоны

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал досрочное чемпионство команды в Серии А.

«Если ты мечтаешь, ты сделаешь это. Мечты сбываются. Да здравствует «Наполи»! Чемпионы Италии!» – написал Хвича в соцсетях.

«Наполи» стал чемпионом в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.

Они набрали 80 очков в 33 турах.

Ближайший преследователь «Лацио» отстает на 16 баллов.

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