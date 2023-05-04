«Матч ТВ» перестанет использовать дроны для съемки игр РПЛ после атаки беспилотников на Кремль

Телеканал «Матч ТВ» откажется от использования квадрокоптеров для съемок матчей РПЛ.

Накануне власти Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввели запрет на запуск дронов из-за атаки беспилотников на Кремль.

«Безусловно, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, введенный в регионах нашей страны, распространяется и на нашу работу в рамках производства трансляций.

При этом мы убеждены, что качество самих трансляций от этого не пострадает, мы по-прежнему намерены производить футбольные и иные трансляции по самым высоким стандартам», – заявили в пресс-службе «Матч ТВ».