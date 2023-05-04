Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Матч ТВ» перестанет использовать дроны для съемки игр РПЛ после атаки беспилотников на Кремль

    «Матч ТВ» перестанет использовать дроны для съемки игр РПЛ после атаки беспилотников на Кремль

    Телеканал «Матч ТВ» откажется от использования квадрокоптеров для съемок матчей РПЛ.

    Накануне власти Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввели запрет на запуск дронов из-за атаки беспилотников на Кремль.

    «Безусловно, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, введенный в регионах нашей страны, распространяется и на нашу работу в рамках производства трансляций.

    При этом мы убеждены, что качество самих трансляций от этого не пострадает, мы по-прежнему намерены производить футбольные и иные трансляции по самым высоким стандартам», – заявили в пресс-службе «Матч ТВ».

    Новости по теме
    Восемь воспитанников «Краснодара» получили звания мастеров спорта России 1
    Экс-тренер «Спартака» рассказал, стоит ли команде делать чемпионский коридор для «Зенита» 3
    Игрок «Краснодара» вошел в топ-20 лучших молодых дриблеров мира
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +340

      dauzhhhhh 1 час назад

      ввели запрет на запуск дронов из-за атаки беспилотников на Кремль.====Надо же.А ведь хотели взять Киев за три дня...А тут аон оно чо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +698

      Октавиус > dauzhhhhh 52 минуты назад

      а есть хоть одно заявление представителя российской власти о "Киеве за три дня"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +340

      dauzhhhhh > Октавиус 47 минут назад

      Нету...Но все всё знают. Гы гы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +698

      Октавиус > dauzhhhhh 42 минуты назад

      так этот тезис вкинули западные аналитики, а тролят этим почему-то Россию

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +340

      dauzhhhhh > Октавиус 38 минут назад

      Ты ведь из Макеевки. Почему не на фронте ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +698

      Октавиус > dauzhhhhh 33 минуты назад

      негоден, а у тебя пропаганда закончилась на первом же неудобном вопросе?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +340

      dauzhhhhh > Октавиус 26 минут назад

      Негоден как ? Руки, ноги есть ? Значит годен.Сейчас в ДНР всех гребут....А ты походу заранее в Расею сбег.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +698

      Октавиус > dauzhhhhh 24 минуты назад

      в ДНР уже полгода никого не гребут, а мое отсутствие в составе армии абсолютно легально. никуда я не убегал, нахожусь на месте. так что с ответом на неудобный вопрос, провокатор кастрюлеголовый?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka > dauzhhhhh 12 минут назад

      Чё сдулся ?))))))))))))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 