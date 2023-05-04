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    • Саудовцы готовы платить Месси 400 миллионов в год, отец Лео ведет переговоры

    Саудовцы готовы платить Месси 400 миллионов в год, отец Лео ведет переговоры

    Трансфер нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Саудовскую Аравию становится все ближе. Его отец ведет переговоры с властями страны.

    Правительство Саудовской Аравии готово платить Месси 400 миллионов евро в год. При этом клуб, где будет играть аргентинец, определится уже после согласования всех финансовых деталей.

    Переговоры с саудовцами ведет отец Месси Хорхе.

    • В случае перехода в саудовский клуб Лео станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n 10 часов назад

      Саудиты за пару лет заплатят больше чем за всю карьеру заработал!

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