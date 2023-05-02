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    • КДК рассмотрит неподобающее поведение Карпина и игроков «Ростова»

    КДК рассмотрит неподобающее поведение Карпина и игроков «Ростова»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке ближайшего заседания комитета по матчам 25-го тура РПЛ.

    «У «Ростова» задержка выхода команды из раздевалки на поле на две минуты. Выход за пределы технической зоны главного тренера Валерия Карпина. Также рассмотрим удаление главного тренера «Ростова».

    Рассмотрим материалы, полученные из общедоступных источников о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Неподобающее поведение команды «Ростов»: пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба», – сказал Григорьянц.

    • Карпина удалили после финального свистка.
    • Матч в поле судил петербуржец Кирилл Левников.
    • «Спартак» забил спасительный гол на 90+4 минуте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2023 11:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +367

      cska1948 2 мая, 20:38

      Мало того, что Ростов засудили, так ещё и КДК натравили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2464

      моэм 2 мая, 19:46

      А провокатор Левников , из за которого и заварилась каша , как бы не при делах ???....его вызвать кишка тонка? ....может потому что за ним газпром ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +128

      witalik 2 мая, 15:47

      Почему мне нравится хоккей? Игрок сподличал, сыграл как гиеныч, получил по роже или замес в драке, смотришь, изменил своё отношение к сопернику, зубов-то 32 всего. А в футболе бить по морде не принято, вот и растут соболя и комличенки...Кстати, зря арбитров бить запретили, многие для понимания жизни заслуживают пару лещей...Как-то так...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +426

      АлексМак 2 мая, 13:49

      ...вот теперь погонят на Валеру противники его. Коррупция процветает...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1722

      ScarlettOgusania 2 мая, 13:18

      как пить дать, дисква "блондинке" на 2-3 матча, шоб матом не ругалась на судью)

      1
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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 2 мая, 12:47

      понятное дело Ростов мешает масквачам занять второе и третье место на следующий год за Зенит возьмутся не мытьём так катаньем придумают новый розыгрыш ЧР или будут так же судить или резко поменяют лимит что уже было при Боаше вообщем терпение масквычей уже дошло до предела

      1
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      Рейтинг: +5533

      ААМ 2 мая, 12:43

      Кто больше все бил пеналы. Кажется "Ростов" или я что-то путаю?

      1
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      Рейтинг: +1286

      Болотоход 2 мая, 12:39

      Хватит ныть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +55769

      MaxRnD 2 мая, 12:24

      "Тянут" Валеру, как тренера сборной ))

      Это ж ещё до такого додуматься надо - поставить "свистка", сделавшего нужный результат, в комментаторскую посадить точно такого же "убытка" и после всего, содеянного этой сладкой парочкой, пытаться покарать Ростов ... ))

      https://ibb.co/gmj4sBz

      А это, по мнению гиеныча, чисто игровой момент на Ланговиче, ну а раз он "игровой", то Соболева естественно не удалили, далее он забил гол и ещё сыграет с Зенитом. Это, мля, пять !

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      Рейтинг: +55769

      MaxRnD > MaxRnD 2 мая, 12:36

      Если бы даже после указанного "чисто игрового" момента голова Ланговича покатилась по газону, то этот "абсолютно неангажированный" комментатор на голубом глазу, не моргая, своё мнение бы никак не изменил

      2
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      Рейтинг: +71

      lavruxa1980 > MaxRnD 22 часа назад

      Это хорошо что Ланго молодой и в тонусе... смог встать и бегать дальше, если бы Соболь приложил кого то постарше лет 30, то думаю с большой вероятностью беднягу бы унесли на носилках! А так конечно судья кон@й г@он...

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      Рейтинг: +1580

      zarsm 2 мая, 12:20

      Кто б сомневался)) Работать то надо

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