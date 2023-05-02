КДК рассмотрит неподобающее поведение Карпина и игроков «Ростова»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке ближайшего заседания комитета по матчам 25-го тура РПЛ.

«У «Ростова» задержка выхода команды из раздевалки на поле на две минуты. Выход за пределы технической зоны главного тренера Валерия Карпина. Также рассмотрим удаление главного тренера «Ростова».

Рассмотрим материалы, полученные из общедоступных источников о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Неподобающее поведение команды «Ростов»: пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба», – сказал Григорьянц.