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  • КДК рассмотрит неподобающее поведение Карпина и игроков «Ростова»

КДК рассмотрит неподобающее поведение Карпина и игроков «Ростова»

2 мая 2023, 11:59
11

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке ближайшего заседания комитета по матчам 25-го тура РПЛ.

«У «Ростова» задержка выхода команды из раздевалки на поле на две минуты. Выход за пределы технической зоны главного тренера Валерия Карпина. Также рассмотрим удаление главного тренера «Ростова».

Рассмотрим материалы, полученные из общедоступных источников о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Неподобающее поведение команды «Ростов»: пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба», – сказал Григорьянц.

  • Карпина удалили после финального свистка.
  • Матч в поле судил петербуржец Кирилл Левников.
  • «Спартак» забил спасительный гол на 90+4 минуте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (11)
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zarsm
1683019221
Кто б сомневался)) Работать то надо
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MaxRnD
1683019488
"Тянут" Валеру, как тренера сборной )) Это ж ещё до такого додуматься надо - поставить "свистка", сделавшего нужный результат, в комментаторскую посадить точно такого же "убытка" и после всего, содеянного этой сладкой парочкой, пытаться покарать Ростов ... )) https://ibb.co/gmj4sBz А это, по мнению гиеныча, чисто игровой момент на Ланговиче, ну а раз он "игровой", то Соболева естественно не удалили, далее он забил гол и ещё сыграет с Зенитом. Это, мля, пять !
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ААМ
1683020604
Кто больше все бил пеналы. Кажется "Ростов" или я что-то путаю?
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Garrincha58
1683020838
понятное дело Ростов мешает масквачам занять второе и третье место на следующий год за Зенит возьмутся не мытьём так катаньем придумают новый розыгрыш ЧР или будут так же судить или резко поменяют лимит что уже было при Боаше вообщем терпение масквычей уже дошло до предела
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ScarlettOgusania
1683022701
как пить дать, дисква "блондинке" на 2-3 матча, шоб матом не ругалась на судью)
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АлексМак
1683024554
...вот теперь погонят на Валеру противники его. Коррупция процветает...
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witalik
1683031651
Почему мне нравится хоккей? Игрок сподличал, сыграл как гиеныч, получил по роже или замес в драке, смотришь, изменил своё отношение к сопернику, зубов-то 32 всего. А в футболе бить по морде не принято, вот и растут соболя и комличенки...Кстати, зря арбитров бить запретили, многие для понимания жизни заслуживают пару лещей...Как-то так...
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моэм
1683045996
А провокатор Левников , из за которого и заварилась каша , как бы не при делах ???....его вызвать кишка тонка? ....может потому что за ним газпром ?
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cska1948
1683049131
Мало того, что Ростов засудили, так ещё и КДК натравили.
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