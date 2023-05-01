«Реал» возобновил интерес к Мбаппе по двум причинам

пусть сделают невероятное, подпишут и Мбаппе и Холланда и будет то, чего не было в эпохе Месси и Роналду
«Реал» снова хочет купить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Мадридский клуб вернулся к кандидатуре 24-летнего игрока по двум причинам:
- сам Мбаппе намерен перейти в «Реал» и готов оказывать давление на руководство «ПСЖ»
- президенту испанского гранда Флорентино Пересу нужен топ-трансфер перед открытием обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу»
Ранее француз мог дважды оказаться в «Реале».
В 2021 году «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе за 180 миллионов евро, в 2022-м – форвард отклонил предложение мадридцев и продлил контракт с парижанами по схеме «2+1».