«Реал» возобновил интерес к Мбаппе по двум причинам

«Реал» снова хочет купить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб вернулся к кандидатуре 24-летнего игрока по двум причинам:

сам Мбаппе намерен перейти в «Реал» и готов оказывать давление на руководство «ПСЖ»

президенту испанского гранда Флорентино Пересу нужен топ-трансфер перед открытием обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу»

Ранее француз мог дважды оказаться в «Реале».

В 2021 году «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе за 180 миллионов евро, в 2022-м – форвард отклонил предложение мадридцев и продлил контракт с парижанами по схеме «2+1».