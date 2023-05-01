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    «Реал» возобновил интерес к Мбаппе по двум причинам

    «Реал» снова хочет купить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Мадридский клуб вернулся к кандидатуре 24-летнего игрока по двум причинам:

    • сам Мбаппе намерен перейти в «Реал» и готов оказывать давление на руководство «ПСЖ»
    • президенту испанского гранда Флорентино Пересу нужен топ-трансфер перед открытием обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу»

    Ранее француз мог дважды оказаться в «Реале».

    В 2021 году «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе за 180 миллионов евро, в 2022-м – форвард отклонил предложение мадридцев и продлил контракт с парижанами по схеме «2+1».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    01.05.2023 22:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      dfgdfgdfgd 2 мая, 23:09

      пусть сделают невероятное, подпишут и Мбаппе и Холланда и будет то, чего не было в эпохе Месси и Роналду

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      Рейтинг: +138

      Not angry fan 2 мая, 12:47

      А как же насчёт "никогда не будет в Реале?"
      За базар не в ответе, как обычно.
      Вспоминается анекдот про фестиваль пофигистов. Корреспондент берёт интервью у главного пофигиста.
      - Скажите, а что, вам действительно в жизни на всё пофиг?
      - Да, на всё!
      - А как вы относитесь к мировым *****?
      - А это нам пофиг!
      - А как вы относитесь к загрязнению окружающей среды?
      - А это нам пофиг!
      - А как вы относитесь к деньгам?
      - О, деньги мы любим!
      - Да, но это же идёт в разрез с вашими принципами!
      - А это нам пофиг!

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      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball 2 мая, 10:33

      1) Отсутствие гордости (хорошо это или плохо каждый сам решит)
      2) Бензема не молодеет.
      3) Утирать нос ПСЖ - как отдельный вид искусства.

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