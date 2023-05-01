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    • «Это совершенно недопустимо!»: Черданцев раскритиковал Карпина за слова в адрес журналиста

    «Это совершенно недопустимо!»: Черданцев раскритиковал Карпина за слова в адрес журналиста

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал поведение тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    После матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) журналист спросил у Карпина, о чем он разговаривал с судьями. Тренер ответил: «Вы хрень спрашиваете какую-то, сами не видите?».

    • Карпина удалили после финального свистка.
    • Матч в поле судил петербуржец Кирилл Левников.
    • «Спартак» забил спасительный гол на 90+4 минуте.

    «После матча – эмоциональная реакция Валерия Карпина, его очередная попытка не очень корректно общаться с коллегами-журналистами.

    Не совсем, мягко говоря, корректная манера общения главного тренера не только «Ростова», но и сборной по отношению к журналистам, которые в свою очередь вели себя исключительно профессионально, никаких глупостей не спрашивали.

    А что же еще спрашивать корреспонденту после удаления тренера и такой эмоциональной концовки? Наоборот, было бы странно, если б этот вопрос не был задан.

    Причем это уже не первый раз – такая манера общения с журналистами. Мне кажется, нужно что-то менять главному тренеру сборной.

    Мало ли, нервы… Вы можете себе представить такое в Европе, в которой Валерий Георгич прожил, отыграл много лет? Это совершенно недопустимо!

    Представить себе я не могу, чтобы тренер себе позволял такой способ общения в Англии на пресс-конференции или в Испании той же, в Италии тем более…» – сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: Sports.ru

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    01.05.2023 14:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь 1 мая, 20:55

      В мАскве так всегда.
      Туда заходят, как мужчины, поживут, и выходят, как женщины.
      Ну вы поняли, пи...сы.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +157

      Bez Imeni 1 мая, 19:46

      Карпин всю жизнь был хамло...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1722

      ScarlettOgusania 1 мая, 18:43

      в Англии, Испании и тем более, в Италии Карпуше этот микрофон в задницу вставили бы журналисты!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5042

      Питерский князь > ScarlettOgusania 1 мая, 20:58

      В Европе, мужская жопа ховой товар.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +366

      cska1948 1 мая, 17:51

      Черданцев никогда не был в шкуре тренера у которого нагло украли победу. Поэтому ему Карпина не понять. И про журналиста: если ты хоть что-то понимаешь в футболе, то чего спрашиваешь про очевидные вещи? Чего сыпешь соль на рану?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1039

      zagrizlik 1 мая, 17:23

      А может уже наберете журналистов, а не мусор...только и могут задать вопрос "А что не получилось?", "А почему проиграли?", "Довольны судейством?"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      zarsm 1 мая, 16:59

      Клоун очередной, как и гениталич

      2
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      Рейтинг: +18200

      NewLife 1 мая, 15:42

      Абсолютно не согласен с Чердаком. Есть формат пресс конференции, где можно задавать любые вопросы, на которые тренер ответит или не ответит - это его дело, но и хамить не надо (неврастеник Карпин плохо воспитан). Другое дело когда журналюги в погоне за хайпом суют микрофон в лицо при любой неподходящей для общения ситуации. В этом случае я бы без хамства просто посылал бы их культурно и вежливо на йух.

      3
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      ...
      Рейтинг: +55769

      MaxRnD > MaxRnD 1 мая, 16:07

      Ладно, Карпин - холерик, но какую феерическую х..ню надо было отчебучить Левникову, чтобы даже 100%-й флегматик Онопко "взорвался" ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +18200

      NewLife > MaxRnD 1 мая, 16:28

      Сам то давай без лишних нервов ! Тоже мне сенсация - Онопко, мне глубоко пох на него и его поведение. Все на Тедеско наезжали за излишнюю эмоциональность, а тут "эксперт" по судейству Онопко)) Тьфу на него.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +55769

      MaxRnD > NewLife 1 мая, 16:34

      45 мин. обсуждение судейства Спартак - Ростов
      https://www.youtube.com/watch?v=jOpZBer9eI8

      1
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      Рейтинг: +679

      life85 1 мая, 15:42

      Работники ГАЗПРОМ ТВ продолжат травлю тренера сборной и ФК Ростов - догоняющего ФК ГАЗПРОМ !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3352

      Опорник84 1 мая, 15:07

      Карпин и раньше не отличался тактичностью.А иногда берега совсем путал.У каждого своя работа, и журналисты тоже в этот момент находятся на работе. Посмотрите в нашем хоккее берут после матчевые интервью , всё тактично, и даже на не очень понравившиеся вопросы отвечают вежливо.

      3
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      Рейтинг: +887

      sined1951 > Опорник84 1 мая, 19:25

      Знаем мы ихнюю работу, рассчитанную на скандалы и ложь. Берут у людей интервью, все переврут как им выгодно. И это называются журналисты. Почему им позволено в любом месте и в любое время и момент лезть к людям со своим микрофоном. Для этого есть после матчевые конференции. Вот там пусть и задают свои вопросы.

      0
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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 1 мая, 14:55

      Чердак, хватит из себя делать неприкасаемых и привилегированных, журналисты не депутаты. И пора уже прекратить прогибаться перед разными федунами.

      9
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 > DOCTOR PENALTY 1 мая, 16:43

      и МИЛЛЕРАМИ

      2
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