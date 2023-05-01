«Это совершенно недопустимо!»: Черданцев раскритиковал Карпина за слова в адрес журналиста

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал поведение тренера «Ростова» Валерия Карпина.

После матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) журналист спросил у Карпина, о чем он разговаривал с судьями. Тренер ответил: «Вы хрень спрашиваете какую-то, сами не видите?».

Карпина удалили после финального свистка.

Матч в поле судил петербуржец Кирилл Левников.

«Спартак» забил спасительный гол на 90+4 минуте.

«После матча – эмоциональная реакция Валерия Карпина, его очередная попытка не очень корректно общаться с коллегами-журналистами.

Не совсем, мягко говоря, корректная манера общения главного тренера не только «Ростова», но и сборной по отношению к журналистам, которые в свою очередь вели себя исключительно профессионально, никаких глупостей не спрашивали.

А что же еще спрашивать корреспонденту после удаления тренера и такой эмоциональной концовки? Наоборот, было бы странно, если б этот вопрос не был задан.

Причем это уже не первый раз – такая манера общения с журналистами. Мне кажется, нужно что-то менять главному тренеру сборной.

Мало ли, нервы… Вы можете себе представить такое в Европе, в которой Валерий Георгич прожил, отыграл много лет? Это совершенно недопустимо!

Представить себе я не могу, чтобы тренер себе позволял такой способ общения в Англии на пресс-конференции или в Испании той же, в Италии тем более…» – сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».