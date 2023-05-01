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  • «Это совершенно недопустимо!»: Черданцев раскритиковал Карпина за слова в адрес журналиста

«Это совершенно недопустимо!»: Черданцев раскритиковал Карпина за слова в адрес журналиста

1 мая 2023, 14:47
13

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал поведение тренера «Ростова» Валерия Карпина.

После матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) журналист спросил у Карпина, о чем он разговаривал с судьями. Тренер ответил: «Вы хрень спрашиваете какую-то, сами не видите?».

  • Карпина удалили после финального свистка.
  • Матч в поле судил петербуржец Кирилл Левников.
  • «Спартак» забил спасительный гол на 90+4 минуте.

«После матча – эмоциональная реакция Валерия Карпина, его очередная попытка не очень корректно общаться с коллегами-журналистами.

Не совсем, мягко говоря, корректная манера общения главного тренера не только «Ростова», но и сборной по отношению к журналистам, которые в свою очередь вели себя исключительно профессионально, никаких глупостей не спрашивали.

А что же еще спрашивать корреспонденту после удаления тренера и такой эмоциональной концовки? Наоборот, было бы странно, если б этот вопрос не был задан.

Причем это уже не первый раз – такая манера общения с журналистами. Мне кажется, нужно что-то менять главному тренеру сборной.

Мало ли, нервы… Вы можете себе представить такое в Европе, в которой Валерий Георгич прожил, отыграл много лет? Это совершенно недопустимо!

Представить себе я не могу, чтобы тренер себе позволял такой способ общения в Англии на пресс-конференции или в Испании той же, в Италии тем более…» – сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1682942138
Чердак, хватит из себя делать неприкасаемых и привилегированных, журналисты не депутаты. И пора уже прекратить прогибаться перед разными федунами.
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Опорник84
1682942827
Карпин и раньше не отличался тактичностью.А иногда берега совсем путал.У каждого своя работа, и журналисты тоже в этот момент находятся на работе. Посмотрите в нашем хоккее берут после матчевые интервью , всё тактично, и даже на не очень понравившиеся вопросы отвечают вежливо.
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life85
1682944939
Работники ГАЗПРОМ ТВ продолжат травлю тренера сборной и ФК Ростов - догоняющего ФК ГАЗПРОМ !!!
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NewLife
1682944947
Абсолютно не согласен с Чердаком. Есть формат пресс конференции, где можно задавать любые вопросы, на которые тренер ответит или не ответит - это его дело, но и хамить не надо (неврастеник Карпин плохо воспитан). Другое дело когда журналюги в погоне за хайпом суют микрофон в лицо при любой неподходящей для общения ситуации. В этом случае я бы без хамства просто посылал бы их культурно и вежливо на йух.
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zarsm
1682949572
Клоун очередной, как и гениталич
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zagrizlik
1682950990
А может уже наберете журналистов, а не мусор...только и могут задать вопрос "А что не получилось?", "А почему проиграли?", "Довольны судейством?"
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cska1948
1682952717
Черданцев никогда не был в шкуре тренера у которого нагло украли победу. Поэтому ему Карпина не понять. И про журналиста: если ты хоть что-то понимаешь в футболе, то чего спрашиваешь про очевидные вещи? Чего сыпешь соль на рану?
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ScarlettOgusania
1682955813
в Англии, Испании и тем более, в Италии Карпуше этот микрофон в задницу вставили бы журналисты!)
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Сам_себе_сказал
1682959594
Карпин всю жизнь был хамло...
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