Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»: бывший клуб готов его вернуть

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб и Саудовскую Аравию, сообщает El Nacional.
Роналду не смог адаптироваться к новой стране, языку и культуре. 38-летний португалец хочет вернуться в Мадрид.
Президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Роналду вернуться в клуб, но не в качестве игрока: Криштиану может стать послом «Реала» или получить должность в спортивном руководстве команды.
- Роналду в Саудовской Аравии стал самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.
- Криштиану играл за «Реал» с 2009 по 2018-й год.
Источник: El Nacional