Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»: бывший клуб готов его вернуть

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб и Саудовскую Аравию, сообщает El Nacional.

Роналду не смог адаптироваться к новой стране, языку и культуре. 38-летний португалец хочет вернуться в Мадрид.

Президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Роналду вернуться в клуб, но не в качестве игрока: Криштиану может стать послом «Реала» или получить должность в спортивном руководстве команды.