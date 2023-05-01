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  • Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»: бывший клуб готов его вернуть

Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»: бывший клуб готов его вернуть

1 мая 2023, 13:59
5

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб и Саудовскую Аравию, сообщает El Nacional.

Роналду не смог адаптироваться к новой стране, языку и культуре. 38-летний португалец хочет вернуться в Мадрид.

Президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Роналду вернуться в клуб, но не в качестве игрока: Криштиану может стать послом «Реала» или получить должность в спортивном руководстве команды.

  • Роналду в Саудовской Аравии стал самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.
  • Криштиану играл за «Реал» с 2009 по 2018-й год.

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Источник: El Nacional
Испания. Примера Аль-Наср Реал Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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эд100
1682940683
что за бред???!!!! уйти понятно, но в реал, да ещё и не играть..., полный бред
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Soccerdealer63
1682941583
"...Роналду не смог адаптироваться к новой стране, языку и культуре..." Удивительная чепуха... Кто и когда заставлял Роналду "адаптироваться"??? Где и когда сам Кришто сказал,что собирается это делать???))) УНЕГО КОНТРАКТ! Люди по КОНТРАКТУ ...в Антарктиде живут и работают ГОДАМИ))) Если бы Роник искал "комфорту"... он бы ...никуда вообще не ездил - бабла у него давно больше, чем требуется, чтобы припеваючи жить..В ЛЮБОЙ ПОНРАВИВШЕЙСЯ ТОЧКЕ ПЛАНЕТЫ)))
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lek!
1682943340
Как знаю у него долгосрочный контракт , после игры в клубе он будет развивать футбола в Саудии.
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Skull_Boy
1682944933
И там обосрался
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САНЁК17
1682957673
Брехня
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