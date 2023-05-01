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    • Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»: бывший клуб готов его вернуть

    Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»: бывший клуб готов его вернуть

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб и Саудовскую Аравию, сообщает El Nacional.

    Роналду не смог адаптироваться к новой стране, языку и культуре. 38-летний португалец хочет вернуться в Мадрид.

    Президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Роналду вернуться в клуб, но не в качестве игрока: Криштиану может стать послом «Реала» или получить должность в спортивном руководстве команды.

    • Роналду в Саудовской Аравии стал самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.
    • Криштиану играл за «Реал» с 2009 по 2018-й год.

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    Источник: El Nacional

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    01.05.2023 13:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1385

      САНЁК17 1 мая, 19:14

      Брехня

      0
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      Рейтинг: +14472

      Skull_Boy 1 мая, 15:42

      И там обосрался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1952

      lek! 1 мая, 15:15

      Как знаю у него долгосрочный контракт , после игры в клубе он будет развивать футбола в Саудии.

      0
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      Рейтинг: +1147

      Soccerdealer63 1 мая, 14:46

      "...Роналду не смог адаптироваться к новой стране, языку и культуре..."
      Удивительная чепуха...
      Кто и когда заставлял Роналду "адаптироваться"??? Где и когда сам Кришто сказал,что собирается это делать???)))
      УНЕГО КОНТРАКТ!
      Люди по КОНТРАКТУ ...в Антарктиде живут и работают ГОДАМИ))) Если бы Роник искал "комфорту"... он бы ...никуда вообще не ездил - бабла у него давно больше, чем требуется, чтобы припеваючи жить..В ЛЮБОЙ ПОНРАВИВШЕЙСЯ ТОЧКЕ ПЛАНЕТЫ)))

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      Рейтинг: +1000

      эд100 1 мая, 14:31

      что за бред???!!!! уйти понятно, но в реал, да ещё и не играть..., полный бред

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