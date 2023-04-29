«Забавно»: Зарема – о недовольстве «Ростова» судейством

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча 25-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом» (1:1) прокомментировала недовольство гостей судейством.

«Забавно видеть, как люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей, что-то у них выпрашивать.

У Руслана Литвинова незаслуженная желтая карточка, а он из-за нее пропустит матч в Санкт-Петербурге. Решили подстраховаться», – сказала Салихова.