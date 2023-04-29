ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина

29 апреля в Казани прошел седьмой матч серии «Ак Барса» и ЦСКА, который определял обладателя Кубка Гагарина-2022/23. Итог – победа ЦСКА со счетом 3:2.

ЦСКА сыграл в пятом финале Кубка Гагарина подряд;

Для ЦСКА это третий Кубок Гагарина и вторая победа подряд;

По числу побед в Кубке Гагарина ЦСКА сравнялся с «Ак Барсом»;

ЦСКА в плей-офф выиграл в 16 матчах из 27. У ЦСКА было три 7-матчевые серии.

КХЛ. Плей-офф. Финал

Ак Барс (Казань) – ЦСКА (Москва) – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Голы: 1:0 – Петров, 20; 1:1 – Слепышев, 21; 2:1 – Воронков, 28; 2:2 – Каменев, 31; 2:3 – Диц, 32.

Счет в серии; 3:4.