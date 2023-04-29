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ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина

29 апреля 2023, 19:16
5

29 апреля в Казани прошел седьмой матч серии «Ак Барса» и ЦСКА, который определял обладателя Кубка Гагарина-2022/23. Итог – победа ЦСКА со счетом 3:2.

  • ЦСКА сыграл в пятом финале Кубка Гагарина подряд;
  • Для ЦСКА это третий Кубок Гагарина и вторая победа подряд;
  • По числу побед в Кубке Гагарина ЦСКА сравнялся с «Ак Барсом»;
  • ЦСКА в плей-офф выиграл в 16 матчах из 27. У ЦСКА было три 7-матчевые серии.

КХЛ. Плей-офф. Финал

Ак Барс (Казань) – ЦСКА (Москва) – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Голы: 1:0 – Петров, 20; 1:1 – Слепышев, 21; 2:1 – Воронков, 28; 2:2 – Каменев, 31; 2:3 – Диц, 32.

Счет в серии; 3:4.

Источник: «Бомбардир»
Россия ХК ЦСКА
Комментарии (5)
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E5
1682785408
ну и концовку они выдали!!!
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ilichkadr
1682785991
Достойно армейцы встречают СТОЛЕТИЕ!!!!!
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Таврида
1682786487
Ак Барс жестко армейцам нервы потрепал, после 0-3 я даже засомневался в победе ЦСКА в серии.
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witalik
1682791782
Не повезло татарам, думали, что скупив всё и вся типа "Зенита", победят, ан нет. Сергей Фёдоров играл в хоккей высшей пробы, а тупой Билл ставил "шлагбаумы", толкался и т.д., в общем ущербный дуболом, что его команда и доказала...А отечественный хоккей за Ларионовым и "Торпедо"...
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prtcs
1682802783
Молодцы!
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