«Динамо» презентовало свой гимн – спели игроки, Лещенко и Люся Чеботина

«Динамо» представило свой гимн, написанный в 2019 году. В год столетия его исполнили игроки, а также артисты эстрады.

«В 2019 году, в день открытия нашего стадиона, Николай Арутюнов представил гимн московского «Динамо».

Спустя несколько лет игроки нашей команды, ветераны, болельщики и ребята из Академии бело-голубых собрались вместе, чтобы исполнить гимн в честь нового века бело-голубых», – написал клуб.