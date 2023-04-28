«Динамо» презентовало свой гимн – спели игроки, Лещенко и Люся Чеботина

«Динамо» представило свой гимн, написанный в 2019 году. В год столетия его исполнили игроки, а также артисты эстрады.
«В 2019 году, в день открытия нашего стадиона, Николай Арутюнов представил гимн московского «Динамо».
Спустя несколько лет игроки нашей команды, ветераны, болельщики и ребята из Академии бело-голубых собрались вместе, чтобы исполнить гимн в честь нового века бело-голубых», – написал клуб.
- Поучаствовавший в записи Лев Лещенко – болельщик «Динамо».
- В год столетия клуб не смог взять трофей.
- Команда идет в РПЛ 6-й.
Источник: «Бомбардир»