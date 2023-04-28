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    • «Динамо» презентовало свой гимн – спели игроки, Лещенко и Люся Чеботина

    «Динамо» презентовало свой гимн – спели игроки, Лещенко и Люся Чеботина

    «Динамо» представило свой гимн, написанный в 2019 году. В год столетия его исполнили игроки, а также артисты эстрады.

    «В 2019 году, в день открытия нашего стадиона, Николай Арутюнов представил гимн московского «Динамо».

    Спустя несколько лет игроки нашей команды, ветераны, болельщики и ребята из Академии бело-голубых собрались вместе, чтобы исполнить гимн в честь нового века бело-голубых», – написал клуб.

    • Поучаствовавший в записи Лев Лещенко – болельщик «Динамо».
    • В год столетия клуб не смог взять трофей.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1064

      Сержтир 34 минуты назад

      Поставить надо было похоронный марш перед матчем ибо Динамо поздравит своих болельщиков с позорным поражением.

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