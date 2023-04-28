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  • Червиченко: «Выход «Спартака» на второе место – многоходовочка судей. Левников прибьет «Ростов»

Червиченко: «Выход «Спартака» на второе место – многоходовочка судей. Левников прибьет «Ростов»

28 апреля 2023, 12:58
26

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче московского клуба с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.

«Никаких хороших ожиданий в матче «Спартака» против «Ростова» нет. Думаю, что арбитр Левников будет прибивать ростовчан, а «красно-белые» сделают ангельские глазки и скажут, что так со всеми бывает, нас тоже плохо судили.

При судействе Левникова «Спартак» фаворит в матче. По игре сложно сказать. Если покажут ту игру, которую демонстрировали до 65-й минуты в Краснодаре, то тогда – не фавориты.

Надо понимать, что у «Ростова» такие, как Левников, черти в чeрной одежде, выбили половину состава карточками, которые регулярно показывают и выдумывают. «Жeлто-синие» подходят ослабленными к игре, выход «Спартака» на второе место – это многоходовочка с участием судей», – сказал Червиченко.

  • «Ростов» идет на втором месте в РПЛ.
  • «Спартак» отстает на одно очко.
  • Московский клуб примет «Ростов» 29 апреля.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Червиченко Андрей Левников Кирилл
Комментарии (26)
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BoevStas1
1682677254
Какая же ты гниль,я уже его коментариям не удивляюсь(((
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JTherry
1682678558
червяк - упырь жовто-блакитный..! соломку стелет про "многоходовочку" от судейского корпуса, который на бом.жей работает и Ростову подтапливает, с пеналями на "народном артисте" Комличенко...)
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Дядя Серёжа
1682678645
Обычно воняет когда наступишь... А тут свежака нанесло... бяя...
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MaxRnD
1682681076
Да влёгкую, чем Ростов лучше Краснодара ?
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alp
1682681226
да, конечно, этот спартаковский договорняк с судьями, практически, прямо на глазах у всех, мягко говоря, шокирует....
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k611
1682683935
Этого типа спрашивают только чтобы Спартак грязью облить. Зачем? Этот злобный троль ничего хорошего не скажет...
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Persona_non_Grata
1682684631
Воздержусь от прогнозов и комментариев перед матчем - посмотрим, а вот потом обсудим. А червеченко ? - ну этому пердеть, всё одно что дышать !!! (((
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NewLife
1682685013
Левников имеет все основания подать в суд на Черьвя за публичное оскорбление.
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lordmrv
1682696719
А вот полистав все новости, понимаешь - Спартак самая популярная команда! Большинство новостей про Спартак, каждый пытается пропиариться за его счет. Вот про вшивых, которые на первом месте ни слова, как будто их и нет. Только их гнилые болелы тут срут на любых ветках)))
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Опорник84
1682696755
Ростов сам настроится так на Спартак, и будет биться до посинения. Против Спартака все выходят как на последний бой.
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