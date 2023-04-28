Червиченко: «Выход «Спартака» на второе место – многоходовочка судей. Левников прибьет «Ростов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче московского клуба с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.

«Никаких хороших ожиданий в матче «Спартака» против «Ростова» нет. Думаю, что арбитр Левников будет прибивать ростовчан, а «красно-белые» сделают ангельские глазки и скажут, что так со всеми бывает, нас тоже плохо судили.

При судействе Левникова «Спартак» фаворит в матче. По игре сложно сказать. Если покажут ту игру, которую демонстрировали до 65-й минуты в Краснодаре, то тогда – не фавориты.

Надо понимать, что у «Ростова» такие, как Левников, черти в чeрной одежде, выбили половину состава карточками, которые регулярно показывают и выдумывают. «Жeлто-синие» подходят ослабленными к игре, выход «Спартака» на второе место – это многоходовочка с участием судей», – сказал Червиченко.