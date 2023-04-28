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    • Червиченко: «Выход «Спартака» на второе место – многоходовочка судей. Левников прибьет «Ростов»

    Червиченко: «Выход «Спартака» на второе место – многоходовочка судей. Левников прибьет «Ростов»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче московского клуба с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.

    «Никаких хороших ожиданий в матче «Спартака» против «Ростова» нет. Думаю, что арбитр Левников будет прибивать ростовчан, а «красно-белые» сделают ангельские глазки и скажут, что так со всеми бывает, нас тоже плохо судили.

    При судействе Левникова «Спартак» фаворит в матче. По игре сложно сказать. Если покажут ту игру, которую демонстрировали до 65-й минуты в Краснодаре, то тогда – не фавориты.

    Надо понимать, что у «Ростова» такие, как Левников, черти в чeрной одежде, выбили половину состава карточками, которые регулярно показывают и выдумывают. «Жeлто-синие» подходят ослабленными к игре, выход «Спартака» на второе место – это многоходовочка с участием судей», – сказал Червиченко.

    • «Ростов» идет на втором месте в РПЛ.
    • «Спартак» отстает на одно очко.
    • Московский клуб примет «Ростов» 29 апреля.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11543

      alp 5 минут назад

      да, конечно, этот спартаковский договорняк с судьями, практически, прямо на глазах у всех, мягко говоря, шокирует....

      0
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      Рейтинг: +55708

      MaxRnD 8 минут назад

      Да влёгкую, чем Ростов лучше Краснодара ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4045

      Эном айс 23 минуты назад

      Карпинским пестунам похрен( как и ему)). Будут играть как обычно - будет им счастье. А удача любит счастливых.
      А не бесчестных.

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 24 минуты назад

      Ну да, в других то клубах рпл все чётко, ровно, идеально, только в Спартаке по его мнению все куплено, корумпированно, проплачено и схвачено))

      0
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      Рейтинг: +1146

      кaстрюлька 39 минут назад

      Хряков от правды, как вампиров от чеснока, корёжит. Ядовитыми слюнями все мониторы позаляпали )))
      А пудель, несмотря на то, что будет играть против хряков, судейского корпуса и петрушек из комментаторской, должен хрякам положенные 4 впихнуть

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      Рейтинг: +8202

      nik55 45 минут назад

      червяк брысь в землю

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      Рейтинг: +5735

      Дядя Серёжа 48 минут назад

      Обычно воняет когда наступишь... А тут свежака нанесло... бяя...

      1
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      Рейтинг: +29408

      JTherry 50 минут назад

      червяк - упырь жовто-блакитный..! соломку стелет про "многоходовочку" от судейского корпуса, который на бом.жей работает и Ростову подтапливает, с пеналями на "народном артисте" Комличенко...)

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      Рейтинг: +1224

      Болотоход 57 минут назад

      Потек червяк! Совсем плохой))))

      1
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      Рейтинг: +413

      АлексМак 1 час назад

      прав

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